Đoàn xe tăng, khí tài đi giữa 'rừng' cờ đỏ sao vàng

Đoàn xe tăng thiết giáp đi giữa lòng dân trước giờ tổng hợp luyện. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, các xe tăng thiết giáp mới trở lại trong đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Rất đông người dân đã có mặt hai bên đường Thanh Niên, chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để có thể tận mắt chứng kiến và lưu lại khoảnh khắc đoàn xe tăng đi qua. Ảnh: Quang Thông.