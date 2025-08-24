Đoàn xe tăng, khí tài đi giữa 'rừng' cờ đỏ sao vàng

|
Giữa "rừng" cờ đỏ sao vàng, đoàn xe tăng tiến qua các con phố trung tâm Hà Nội để đến Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò phấn khích của người dân hai bên đường. Ảnh: Việt Linh.
|
Đoàn xe tăng thiết giáp đi giữa lòng dân trước giờ tổng hợp luyện. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, các xe tăng thiết giáp mới trở lại trong đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Rất đông người dân đã có mặt hai bên đường Thanh Niên, chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để có thể tận mắt chứng kiến và lưu lại khoảnh khắc đoàn xe tăng đi qua. Ảnh: Quang Thông.
|
Đoàn xe tăng nối đuôi nhau, tiến thẳng đến khu vực tập luyện Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Việt Linh.
|
Dàn khí tài di chuyển trên đường, phía sau rợp lá cờ đỏ sao vàng bay tạo nên một cảnh tượng hùng tráng. Ảnh: Văn Nguyện.
|
Ánh mắt chiến sĩ nghiêm nghị, hướng thẳng về phía trước, tập trung vào nhiệm vụ trước buổi tổng hợp luyện lần thứ hai. Ảnh: Văn Nguyện.
|
Đoàn xe Phòng không - Không quân di chuyển trên đường Thanh Niên. Dù thời tiết Hà Nội hôm nay không mấy thuận lợi, nắng mưa bất chợt, dòng người vẫn kiên trì trụ lại dọc các tuyến phố. Trên tay mỗi người cầm lá cờ nhỏ, chỉ chờ đoàn xe đi qua là phấn khích vẫy chào. Ảnh: Quang Thông.
|
Mỗi khi dàn khí tài chạy qua, hàng trăm ánh mắt hướng theo. Tiếng vỗ tay, reo hò của người dân hai bên đường đã tiếp thêm tinh thần cho các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ cho buổi tổng hợp luyện tối nay. Ảnh: Khương Nguyễn.
|
Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bên cạnh hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh gồm 18 khối đứng, 44 khối đi thì còn sự góp mặt của nhiều khí tài hiện đại thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, gồm 6 khối xe pháo quân sự và 8 khối xe đặc chủng công an. Ảnh: Việt Linh.
|
Tối 24/8, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và quần chúng tham gia buổi tổng hợp luyện, với 43 khối diễu binh, 18 khối đứng, cùng 14 khối xe cơ giới và nhiều khí tài hiện đại. Sau khi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu hành và đội hình xe đặc chủng sẽ tỏa theo nhiều tuyến đường để trở về điểm tập kết. Ảnh: Đinh Hà.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.