Đoàn xe tăng, khí tài đi giữa 'rừng' cờ đỏ sao vàng

  • Chủ nhật, 24/8/2025 19:06 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Chiều 24/8, dàn xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an hùng hồn đi giữa "rừng" cờ để đến khu vực tập luyện Quảng trường Ba Đình, trong tiếng reo hò của người dân.

Đoàn xe tăng tiến về Ba Đình hợp luyện diễu binh Đoàn xe tăng tiến qua các con phố trung tâm Hà Nội trong tiếng reo hò phấn khích của người dân hai bên đường.
Giữa "rừng" cờ đỏ sao vàng, đoàn xe tăng tiến qua các con phố trung tâm Hà Nội để đến Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò phấn khích của người dân hai bên đường. Ảnh: Việt Linh.

Đoàn xe tăng thiết giáp đi giữa lòng dân trước giờ tổng hợp luyện. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, các xe tăng thiết giáp mới trở lại trong đội hình diễu binh qua Quảng trường Ba Đình. Rất đông người dân đã có mặt hai bên đường Thanh Niên, chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để có thể tận mắt chứng kiến và lưu lại khoảnh khắc đoàn xe tăng đi qua. Ảnh: Quang Thông.
Đoàn xe tăng nối đuôi nhau, tiến thẳng đến khu vực tập luyện Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Việt Linh.

Dàn khí tài di chuyển trên đường, phía sau rợp lá cờ đỏ sao vàng bay tạo nên một cảnh tượng hùng tráng. Ảnh: Văn Nguyện.
Ánh mắt chiến sĩ nghiêm nghị, hướng thẳng về phía trước, tập trung vào nhiệm vụ trước buổi tổng hợp luyện lần thứ hai. Ảnh: Văn Nguyện.
Đoàn xe Phòng không - Không quân di chuyển trên đường Thanh Niên. Dù thời tiết Hà Nội hôm nay không mấy thuận lợi, nắng mưa bất chợt, dòng người vẫn kiên trì trụ lại dọc các tuyến phố. Trên tay mỗi người cầm lá cờ nhỏ, chỉ chờ đoàn xe đi qua là phấn khích vẫy chào. Ảnh: Quang Thông.
Mỗi khi dàn khí tài chạy qua, hàng trăm ánh mắt hướng theo. Tiếng vỗ tay, reo hò của người dân hai bên đường đã tiếp thêm tinh thần cho các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ cho buổi tổng hợp luyện tối nay. Ảnh: Khương Nguyễn.

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bên cạnh hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ tham gia diễu binh gồm 18 khối đứng, 44 khối đi thì còn sự góp mặt của nhiều khí tài hiện đại thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, gồm 6 khối xe pháo quân sự và 8 khối xe đặc chủng công an. Ảnh: Việt Linh.

Tối 24/8, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và quần chúng tham gia buổi tổng hợp luyện, với 43 khối diễu binh, 18 khối đứng, cùng 14 khối xe cơ giới và nhiều khí tài hiện đại. Sau khi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu hành và đội hình xe đặc chủng sẽ tỏa theo nhiều tuyến đường để trở về điểm tập kết. Ảnh: Đinh Hà.

Bầu trời Hà Nội rền vang tiếng trực thăng và Su-30MK2 tập luyện Sáng 24/8, trực thăng và tiêm kích Su-30MK2 tiếp tục buổi luyện tập lần hai ở nội thành Hà Nội cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (A80). Thời tiết nhiều mây mù, hạn chế tầm nhìn của người dân.

Nụ cười chiến sĩ trước giờ luyện diễu binh ở Ba Đình

Dù thời tiết không mấy thuận lợi, các chiến sĩ và người dân vẫn giữ tinh thần thoải mái, hào hứng trước buổi tổng hợp luyện diễu binh lần thứ 2 cho sự kiện A80.

2 giờ trước

Người dân căng bạt 'cố thủ' vị trí đẹp xem diễu binh A80 giữa mưa

Cơn mưa bất chợt trưa 24/8 không làm giảm tinh thần háo hức của nhiều người chờ xem tổng duyệt A80. Họ mang áo mưa, căng bạt, quyết giữ vị trí đẹp để theo dõi đoàn diễu binh.

5 giờ trước

Cần lưu ý gì khi đi xem diễu binh?

Việc tập trung đông người ngoài trời nóng trong thời gian dài có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó, mọi người cần có sự chuẩn bị chu đáo trước khi đi xem diễu binh dịp lễ 2/9.

9 giờ trước

6 hormone hạnh phúc

Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.

Việt Linh - Văn Nguyện - Quang Thông - Việt Hà - Khương Nguyễn - Thảo Liên

dàn khí tài A80 Hà Nội Việt Linh A80 khí tài hợp luyện diễu binh xe tăng

