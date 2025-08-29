Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc

  • Thứ sáu, 29/8/2025 22:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 tới 4/9.

Chu tich nuoc Luong Cuong anh 1

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít sẽ ​​diễn ra vào ngày 3/9 trên Quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc).

Theo lời mời của lãnh đạo Trung Quốc, 26 nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un; Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim... sẽ tham dự Lễ kỷ niệm.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được phong Anh hùng Lao động

Sáng nay (25/8), Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Ngoại giao.

13:44 25/8/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ

Tại Lễ bàn giao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, cùng các đồng chí lãnh đạo đã chính thức cắt băng khánh thành và nhận bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ.

12:01 19/8/2025

Chủ tịch nước chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan

Sáng nay (19/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì Lễ đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu.

12:01 19/8/2025

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

