Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 tới 4/9.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít sẽ ​​diễn ra vào ngày 3/9 trên Quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc).

Theo lời mời của lãnh đạo Trung Quốc, 26 nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un; Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim... sẽ tham dự Lễ kỷ niệm.