Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 19/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ - Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Cùng dự Lễ bàn giao có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội.

Tại Lễ bàn giao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, cùng các đồng chí lãnh đạo đã chính thức cắt băng khánh thành và nhận bàn giao công trình Tòa nhà Bắc Bộ Phủ.

Tòa nhà Bắc Bộ Phủ, tại số 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm, không chỉ là một chứng nhân lịch sử đặc biệt của Hà Nội, của đất nước, mà còn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Để cải tạo và phục dựng một công trình lịch sử, trọng điểm phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao của Chính phủ, Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới trụ sở làm việc của cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch được triển khai, với mục tiêu gìn giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử quý giá của dân tộc, đồng thời góp phần kiến tạo một biểu tượng kiến trúc xứng tầm với vị thế của Thủ đô, của quốc gia.

Sau 7 tháng làm việc, thi công khẩn trương và trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công và các cơ quan liên quan, dự án đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là thành quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc tu bổ và phục dựng một công trình mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Việc bàn giao Tòa nhà Bắc Bộ Phủ đánh dấu thời khắc một di sản lịch sử được phục dựng, mở ra một chương mới của công trình biểu tượng này.

Với diện mạo mới, Tòa nhà Bắc Bộ Phủ sẽ góp phần kiến tạo không gian xanh, đánh dấu sự khởi đầu mới trong hành trình mang đến những giá trị văn hóa và lịch sử cho người dân Việt Nam và đất nước trong kỷ nguyên mới.