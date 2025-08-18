Tổng Bí thư: Dự kiến trên 10% Ủy viên Trung ương khoá XIV dưới 47 tuổi

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Trung ương dự kiến tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ, dân tộc thiểu số 10-12%.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt các lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Huy.

Bộ máy phải rất nhẹ nhàng thì mới bay cao, bay xa

Phát biểu tại gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, những gì đất nước đạt được hôm nay, từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế đều có phần đóng góp công sức của các nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng.

Di sản quý báu mà các nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng để lại không chỉ là những văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển, những công trình, những nhà máy, xí nghiệp, những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... mà còn là bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, là tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21. Theo Tổng Bí thư, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân thì Đảng và Nhà nước cũng cần sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các nguyên Ủy viên Trung ương, các cán bộ cấp cao, những người hiểu sâu về quy luật phát triển, từng trải qua những tình huống khó khăn, luôn kiên định mục tiêu vì nước, vì dân.

Nói về các nhiệm vụ, Tổng Bí thư lưu ý, phải đảm bảo chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định xã hội, ổn định đất nước; phát triển đất nước nhanh và bền vững, không thể chậm trễ hơn được; đồng thời nâng cao và thỏa mãn nhu cầu của Nhân dân về cuộc sống tinh thần, vật chất.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao huy hiệu Đảng cho các cán bộ lão thành tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Huy.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, Tổng Bí thư chia sẻ: "Chúng ta muốn phát triển trước hết bộ máy phải rất nhẹ nhàng thì mới bay cao, bay xa". Để triển khai việc này theo Tổng Bí thư trước hết cần có sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các cấp, hệ thống chính trị và sự đồng tình của dân.

"Bộ máy mới đã vận hành được vài tháng và đặc biệt hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đã gọn nhẹ, tiết kiệm, tạo tư duy làm việc. Đây không phải chỉ tinh gọn bộ phận mà trước hết tư duy lại về định hướng, kiến tạo cho sự phát triển", Tổng Bí thư trao đổi.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân là ở cấp xã. Người dân không phải lên tỉnh, lên trung ương để giải quyết. Chính quyền cấp xã phải làm sao gần dân, thấy được nhu cầu và giải quyết được nhu cầu đó của người dân. "Chính quyền cấp xã không làm thì không ai làm được", Tổng Bí thư nói.

Tiến đến bắt kịp thế giới với khoa học công nghệ mới

Tổng Bí thư cũng dành thời gian nói về bộ tứ nghị quyết chiến lược. Trong đó, về Nghị quyết 57, Tổng Bí thư nêu rõ: "Nếu chúng ta không tập trung khoa học, công nghệ thì không thể có năng suất cao. Việt Nam là những nước đi sau nên phải đi tắt đón đầu, bắt kịp khoa học công nghệ. Chúng ta không phải bãi rác của công nghệ cũ mà phải tiến đến bắt kịp thế giới với khoa học công nghệ mới".

Đối với Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Tổng Bí thư cho biết, hàng năm Việt Nam có kim ngạch xuất, nhập khẩu lên đến gần 800 tỷ USD thì phải hội nhập quốc tế toàn diện. Việt Nam muốn khoa học công nghệ phát triển phải biết khoa học thế giới đến đâu và nước ta ở mức nào.

"Chúng ta phải tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, phải đóng góp phần quan trọng trong chuỗi cung ứng sản phẩm. Chúng ta cũng cần tham gia vào nền văn minh của nhân loại và được quyền hưởng thụ, tiếp thu tinh hoa văn hóa", Tổng Bí thư nói.

Đối với Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư cho rằng, đây là nghị quyết tạo bước đột phá trong cải cách thể chế, không chỉ tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn hành lang pháp lý mà còn kiến tạo môi trường thể chế toàn diện, minh bạch. Từ đó thúc đẩy đổi mới và phát triển, đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo và kiểm soát của Đảng, tạo đột phá trong xây dựng và thực thi pháp luật.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Huy.

Với Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò nguồn lực của kinh tế tư nhân. 250 dự án, công trình lớn với tổng mức đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng khởi công, khánh thành dịp 19/8 này, trong đó hơn 30% vốn nhà nước, gần 70% vốn tư nhân. "Điều này cho thấy sức dân rất lớn, nhiều công trình được mạnh dạn giao tư nhân làm. Nguồn lực và sức sáng tạo trong dân rất lớn", Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư bày tỏ hy vọng đến năm 2030, chúng ta có 2 triệu doanh nghiệp tư nhân; trong đó có 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động, tăng năng suất lao động... Chúng ta cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp trên 60% GDP với năng lực cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư khẳng định, mặc dù phát triển kinh tế tư nhân nhưng không buông lỏng vai trò của kinh tế nhà nước. Vì vậy, tới đây, Đảng sẽ có nghị quyết về nội dung này, trong đó xác định rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

Dự kiến Đại hội XIV được tiến hành vào Quý I/2026

Nhấn mạnh nhiều việc khó, việc lớn được đưa ra bàn bạc trong tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xin ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư cho hay, về cơ bản những nội dung quan trọng, chiến lược, cách mạng đều đạt thống nhất cao về chủ trương, phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai.

Chính vì vậy, những công việc Ban Chấp hành Trung ương thực hiện vừa qua được coi là “đúng”, “trúng”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ; khối lượng công việc được giải quyết được đánh giá là “một năm bằng nhiều năm”, đã thể hiện đúng tinh thần “nói đi đôi với làm”.

Về Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết, dự kiến Đại hội được tiến hành vào Quý I/2026. Đến nay, Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Điểm mới trong Đại hội XIV là sẽ tích hợp 3 Văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế- xã hội, báo cáo công tác xây dựng đảng thành một báo cáo tổng hợp với tên gọi “Báo cáo chính trị”. Đặc biệt Đại hội cũng sẽ thông qua “Chương trình hành động” cho cả nhiệm kỳ, từng năm làm việc gì, ai có trách nhiệm, địa phương đóng góp cái gì; không chờ các nghị quyết chuyên đề, nếu không rất mất thời gian. Với văn kiện trình Đại hội, Tổng Bí thư thông tin đang được gửi lấy ý kiến các Đảng bộ, chi bộ, toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Tuấn Huy.

Về nhân sự Trung ương khóa mới, Tổng Bí thư chia sẻ một số ý kiến của các nguyên lãnh đạo, cán bộ phát biểu tại gặp mặt, phải “coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ định hướng sẽ tăng cường Ủy viên Trung ương ở những vị trí, những lĩnh vực quan trọng. Việc này vừa qua đã được thảo luận kỹ, trong đó có những ý kiến đặt ra có giảm số lượng Ủy viên Trung ương hay không, nếu tăng cường sẽ tăng cường ở những khu vực nào? Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng đã tinh gọn bộ máy, Trung ương cũng phải gương mẫu để giảm...

Tổng Bí thư nhấn mạnh bên cạnh định hướng bổ sung Ủy viên Trung ương ở một số vị trí để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương cũng dự kiến tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số 10-12%.

“Lựa chọn cán bộ phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh cá nhân vì lợi ích tổng thể của nhân dân, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết”, Tổng Bí thư nêu.

Lưu ý, nhân sự được lựa chọn phải là những người có uy tín trong Đảng, Tổng Bí thư cho rằng việc quan trọng là hành động và lựa chọn thế nào. Vì vậy, những người triển khai tổ chức cũng rất quan trọng vì nghị quyết đúng nhưng cán bộ tổ chức triển khai không đúng, sẽ không đạt hiệu quả.