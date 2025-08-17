Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Thay mặt toàn thể lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với đồng bào, đồng chí; thành kính tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân; trân trọng biết ơn, tri ân công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ CAND đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, đóng góp sức lực, trí tuệ và máu xương để giữ vững ANTT của đất nước qua các thời kỳ.