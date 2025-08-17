Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

|
Sáng 17/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).
|
Lễ kỷ niệm được tổ chức nhằm ôn lại chặng đường vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo và đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
|
Trước đó, vào lúc 7h cùng ngày, Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội.
|
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén, "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
|
Trong Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổng Bí thư khẳng định: "Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ công an luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; luôn coi "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".
|
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Sao Vàng lên Cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
|
Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Bức trướng với dòng chữ: "Lực lượng Công an nhân dân tuyệt đối trung thành, kỷ cương, đoàn kết, tận tụy phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân" cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
|
Thay mặt toàn thể lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với đồng bào, đồng chí; thành kính tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân; trân trọng biết ơn, tri ân công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ CAND đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, đóng góp sức lực, trí tuệ và máu xương để giữ vững ANTT của đất nước qua các thời kỳ.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.