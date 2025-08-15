Ra mắt sách 'Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an'

Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - đánh giá cuốn sách khắc họa nhiều câu chuyện đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - phát biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia - Sự thật.

Sáng 15/8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an.

Đây là một sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Cuốn sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an là một ấn phẩm có ý nghĩa lớn, khẳng định truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân: “Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với Nhân dân”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - cho biết cuốn sách được biên tập trong 8 tháng, với dung lượng gần 300 trang, tổng hợp nhiều nguồn tư liệu và hình ảnh phong phú, phản ánh những đóng góp quan trọng, sự hy sinh to lớn, phẩm chất anh hùng cách mạng và gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân.

Cuốn sách gồm hai phần, phần I là Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, phần II là một số hình ảnh của các cán bộ chiến sĩ công an với nhân dân.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng các vấn đề lý luận cơ bản của lực lượng Công an nhân dân được sách trình bày logic, dễ hiểu, kết hợp 200 bức ảnh, khiến cuốn sách khắc họa chân thực, phong phú hình ảnh lực lượng Công an nhân dân trong chăm lo giúp đỡ dân.

Cuốn sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an. Ảnh: Thúy Hạnh.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - nhận định cuốn sách là kết tinh của nhiều câu chuyện đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân nơi tuyến đầu bão lũ, thiên tai, dịch bệnh hay trong những tình huống hiểm nguy của đời sống để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Ông đánh giá: "Nội dung cuốn sách diễn tả chân thực tinh thần gần dân, hiểu dân, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân; thấy rõ mối quan hệ 'máu thịt' giữa Công an với nhân dân.

Cuốn sách cũng là để tri ân, ghi nhận những công lao đóng góp, sự hy sinh, mất mát, không quản hiểm nguy của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân những năm qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các cán bộ, chiến sĩ công an lấy những câu chuyện, tấm gương trong cuốn sách làm động lực rèn luyện, tu dưỡng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thấm nhuần và thực hiện hiệu quả phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.