Ưu tiên số 1 của MU cho vị trí HLV trưởng

Manchester United chuẩn bị bước vào mùa hè 2026 đầy biến động, khi tiếp tục tìm kiếm nhân tố đủ tầm đưa CLB thoát khỏi giai đoạn chật vật kéo dài từ sau thời Sir Alex Ferguson.

Carrick được ban lãnh đạo MU đánh giá cao.

Theo chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein, Manchester United hoàn tất bước đánh giá hồ sơ các ứng viên và làm việc với người đại diện, dù chưa tiến hành phỏng vấn chính thức. Quyết định cuối cùng sẽ do Giám đốc Thể thao Jason Wilcox đưa ra.

Ở thời điểm hiện tại, Michael Carrick vẫn là ứng viên sáng giá nhất. Ornstein cho biết đây là quyết định rất quan trọng với MU, và Wilcox là người trực tiếp thực hiện quá trình chọn HLV mới trước khi đề xuất lên ban lãnh đạo.

Dưới thời INEOS, MU thực hiện nhiều thay đổi lớn. CLB từng bổ nhiệm Ruben Amorim sau khi chia tay Erik ten Hag vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha chỉ tại vị 14 tháng trước khi rời ghế hồi đầu năm nay.

Sau đó, Carrick được giao quyền dẫn dắt đội bóng đến hết mùa. Cựu tiền vệ người Anh nhanh chóng tạo dấu ấn khi giúp MU cải thiện phong độ rõ rệt. Từ vị trí thứ 15 mùa trước, đội chủ sân Old Trafford trở lại nhóm cạnh tranh top đầu.

Sau 11 trận dưới thời Carrick, MU thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 2 trận. Tuy nhiên, cơ hội giữ ghế lâu dài của ông chưa hoàn toàn chắc chắn khi đội bóng chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất.

Ngoài Carrick, MU còn cân nhắc những cái tên khác như Andoni Iraola hay Julian Nagelsmann, khiến cuộc đua vào ghế nóng trở nên khó đoán hơn.

Yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở kết quả cuối mùa. Nếu đưa MU cán đích trong top 4, Carrick hoàn toàn có thể biến vai trò tạm quyền thành bản hợp đồng chính thức.

Trước mắt, chuyến làm khách trên sân Chelsea cuối tuần này sẽ là bài kiểm tra lớn cho tham vọng của Carrick.

MU liệu có tự quyết được số phận của mình? Cả Chelsea và MU đều phải nhận những thất bại ê chề tại vòng 32 Premier League. Vì lẽ đó, cuộc đại chiến tại Stamford Bridge ngày 19/4 hứa hẹn sẽ vô cùng đáng mong đợi.