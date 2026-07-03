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Thể thao

UEFA đi ngược quyết định của FIFA

  • Thứ sáu, 3/7/2026 10:35 (GMT+7)
  • 13 phút trước

UEFA chính thức bác bỏ quy định phạt thẻ đỏ trực tiếp đối với hành vi che miệng của FIFA, đồng thời mở rộng quyền can thiệp của VAR trong các tình huống phạt góc.

Miguel Almiron là cầu thủ đầu tiên bị đuổi vì luật che miệng.

Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) vừa xác nhận sẽ không áp dụng luật phạt thẻ đỏ trực tiếp đối với hành vi che miệng trong các tình huống va chạm trên sân. Quyết định này tạo ra sự khác biệt rõ rệt về quy tắc kỷ luật giữa các giải đấu châu Âu như Champions League, Europa League, Nations League so với tiêu chuẩn mà FIFA đang áp dụng tại World Cup.

Thay vì truất quyền thi đấu, UEFA chỉ thị trọng tài rút thẻ vàng nếu cầu thủ che miệng để thực hiện hành vi phi thể thao trắng trợn. Quy định này, hay còn gọi là "Luật Prestianni", ra đời sau vụ đụng độ nảy lửa giữa Vinicius Junior (Real Madrid) và Gianluca Prestianni (Benfica) vào tháng 2.

Trong khi FIFA mạnh tay thực thi luật này để đuổi Miguel Almiron (Paraguay) và Piero Hincapie (Ecuador) tại World Cup, UEFA chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn để duy trì quân số trên sân cho các đội bóng.

Cùng với việc bác bỏ luật "bịt miệng", UEFA cũng phê duyệt một thay đổi quan trọng khác liên quan đến công nghệ VAR. Theo đó, các trọng tài video giờ đây có quyền hạn mở rộng để kiểm tra và hủy bỏ các quyết định thổi phạt góc không chính xác.

Sự thiếu thống nhất giữa UEFA và FIFA trong việc áp dụng luật thi đấu đang thu hút sự chú ý của dư luận. Động thái của cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu cho thấy ưu tiên bảo vệ tính hấp dẫn của trận đấu, thay vì áp dụng những hình phạt mang tính kỹ thuật quá khắt khe như định hướng hiện tại của FIFA.

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Huy Trưởng

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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