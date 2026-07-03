UEFA cấm thêm một CLB dự cúp châu Âu

Dù giành vé dự Europa League nhờ vô địch cúp quốc gia, MFK Karvina vẫn bị UEFA loại khỏi đấu trường châu Âu vì liên quan đến hành vi dàn xếp tỷ số.

MFK Karvina trả giá đắt vì dàn xếp tỷ số.

UEFA cho biết Karvina vi phạm Điều 4.01(g) trong quy chế tham dự Europa League khi "trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các hoạt động nhằm dàn xếp hoặc tác động đến kết quả các trận đấu ở cấp độ quốc nội". Đây là điều khoản nghiêm ngặt nhằm bảo vệ tính công bằng của các giải đấu do UEFA tổ chức.

Đội bóng này vốn được xếp đá vòng play-off Europa League, nhưng suất tham dự bị tước bỏ. Ngay sau phán quyết của Ủy ban Kháng cáo UEFA, Ban Khẩn cấp của cơ quan này cũng quyết định điều chỉnh suất dự cúp châu Âu của các CLB CH Czech.

Viktoria Plzen được đôn lên đá vòng play-off Europa League thay Karvina. Hradec Kralove sẽ thế chỗ Plzen ở vòng loại thứ 2 Europa League. Trong khi đó, FK Jablonec được chuyển sang nhánh chính vòng loại thứ hai Conference League.

Chỉ trong hơn một tháng UEFA cấm tới 2 CLB tham dự cúp châu Âu vì dàn xếp tỷ số. Trước đó, PFK Turan Tovuz của Azerbaijan cũng bị loại khỏi Conference League sau khi Liên đoàn Bóng đá Azerbaijan treo giò 7 cầu thủ vì hành vi thao túng kết quả thi đấu.

Việc liên tiếp đưa ra những án phạt nghiêm khắc cho thấy UEFA đang siết chặt cuộc chiến chống tiêu cực trong bóng đá châu Âu. Bất kỳ CLB nào bị phát hiện có liên quan đến hành vi dàn xếp tỷ số, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều có nguy cơ bị loại khỏi các giải đấu cấp châu lục.