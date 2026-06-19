Bất đồng mới giữa FIFA và UEFA

UEFA xác nhận không áp dụng quãng nghỉ bắt buộc tại Euro 2028 và Champions League, từ chối đi theo xu hướng mà FIFA đang thực hiện tại World Cup 2026.

UEFA sẽ không áp dụng thời gian nghỉ giống FIFA.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa chính thức thông báo không thay đổi quy định hiện hành về các quãng nghỉ giải lao giữa trận tại các giải đấu sắp tới. Quyết định này đồng nghĩa với việc Euro 2028 và Champions League sẽ không áp dụng các quãng nghỉ 3 phút bắt buộc để hạ nhiệt như cách FIFA đang thực hiện tại kỳ World Cup 2026.

Theo người phát ngôn của UEFA, cơ quan này vốn có sẵn các quy định về việc nghỉ giải lao để uống nước trong bộ luật chung. Tuy nhiên, thay vì áp dụng đồng loạt và cứng nhắc, nhu cầu này sẽ được xem xét và đánh giá linh hoạt dựa trên tình hình thực tế của từng trận đấu cụ thể.

Chính sách của UEFA nêu rõ, các quãng nghỉ hạ nhiệt chỉ được cho phép nếu dự báo thời tiết tại thời điểm diễn ra trận đấu có nhiệt độ cao bất thường, đe dọa đến sức khỏe của các vận động viên.

Khác biệt giữa UEFA và FIFA cho thấy sự độc lập của bóng đá châu Âu trong việc điều hành giải đấu. Trong khi FIFA ưu tiên các quãng nghỉ cố định để đối phó với khí hậu khắc nghiệt tại Bắc Mỹ, UEFA tin rằng khung thời gian hiện tại đủ để đảm bảo an toàn cho cầu thủ mà không cần can thiệp quá sâu vào cấu trúc thời gian và tính liên tục của trận đấu.

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