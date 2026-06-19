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Thể thao

Bất đồng mới giữa FIFA và UEFA

  • Thứ sáu, 19/6/2026 18:02 (GMT+7)
  • 14 phút trước

UEFA xác nhận không áp dụng quãng nghỉ bắt buộc tại Euro 2028 và Champions League, từ chối đi theo xu hướng mà FIFA đang thực hiện tại World Cup 2026.

UEFA sẽ không áp dụng thời gian nghỉ giống FIFA.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa chính thức thông báo không thay đổi quy định hiện hành về các quãng nghỉ giải lao giữa trận tại các giải đấu sắp tới. Quyết định này đồng nghĩa với việc Euro 2028 và Champions League sẽ không áp dụng các quãng nghỉ 3 phút bắt buộc để hạ nhiệt như cách FIFA đang thực hiện tại kỳ World Cup 2026.

Theo người phát ngôn của UEFA, cơ quan này vốn có sẵn các quy định về việc nghỉ giải lao để uống nước trong bộ luật chung. Tuy nhiên, thay vì áp dụng đồng loạt và cứng nhắc, nhu cầu này sẽ được xem xét và đánh giá linh hoạt dựa trên tình hình thực tế của từng trận đấu cụ thể.

Chính sách của UEFA nêu rõ, các quãng nghỉ hạ nhiệt chỉ được cho phép nếu dự báo thời tiết tại thời điểm diễn ra trận đấu có nhiệt độ cao bất thường, đe dọa đến sức khỏe của các vận động viên.

Khác biệt giữa UEFA và FIFA cho thấy sự độc lập của bóng đá châu Âu trong việc điều hành giải đấu. Trong khi FIFA ưu tiên các quãng nghỉ cố định để đối phó với khí hậu khắc nghiệt tại Bắc Mỹ, UEFA tin rằng khung thời gian hiện tại đủ để đảm bảo an toàn cho cầu thủ mà không cần can thiệp quá sâu vào cấu trúc thời gian và tính liên tục của trận đấu.

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Huy Trưởng

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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