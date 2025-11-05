Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

UEFA bị kiện vì 'đạo nhái' thể thức Champions League

  • Thứ tư, 5/11/2025 18:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

UEFA đối mặt với vụ kiện trị giá hàng chục triệu bảng, khiến Champions League rơi vào tâm điểm tranh cãi chỉ sau hai mùa áp dụng thể thức mới.

PSG là nhà vô địch Champions League đầu tiên theo thể thức mới.

Theo The Sun, MatchVision - công ty tư vấn thể thao có trụ sở tại Chile đệ đơn kiện UEFA, cáo buộc tổ chức này đánh cắp ý tưởng về mô hình thi đấu "theo hệ Thụy Sĩ", thể thức đang được sử dụng tại Champions League từ mùa 2024/25.

MatchVision, do Leandro Shara sáng lập, khẳng định đăng ký bản quyền ý tưởng vào năm 2006 và trình bày mô hình này cho UEFA từ năm 2013. Công ty cho biết họ giới thiệu hệ thống thi đấu dạng "bảng xếp hạng 36 đội, mỗi đội đá 8 trận, 4 sân nhà, 4 sân khách" tại nhiều hội nghị thể thao quốc tế, đồng thời tuyên bố FIFA từng công nhận mô hình là tài sản trí tuệ của MatchVision.

Shara phát biểu: "Tôi là người tạo ra thể thức này, và FIFA công nhận bản quyền trí tuệ cũng như thuật toán của nó. Tôi không tìm kiếm sự giàu có, chỉ muốn quyền lợi và công sức của mình được ghi nhận".

Vụ kiện yêu cầu UEFA bồi thường 18 triệu bảng. Theo quy định pháp lý, UEFA có 20 ngày để phản hồi trước khi tòa án Thụy Sĩ tiếp nhận vụ việc.

Phía UEFA xác nhận với SPORTbible rằng sẽ bảo vệ quan điểm đến cùng. Hồ sơ pháp lý của MatchVision ban đầu được nộp tại tòa án thương mại ở Madrid (Tây Ban Nha) hồi tháng 4/2025, sau đó chuyển sang Lausanne (Thụy Sĩ), nơi đặt trụ sở của UEFA.

Theo thể thức mới, Champions League gồm 36 đội tham dự, đá với 8 đối thủ khác nhau, nhằm tạo ra nhiều trận cầu đỉnh cao, chẳng hạn Liverpool thắng Real Madrid 1-0 ở lượt thứ 4 rạng sáng 5/11.

Ngoại hạng Anh lại áp đảo ở Champions League

Ba chiến thắng của Tottenham, Arsenal và Liverpool ở loạt trận rạng sáng 5/11 giúp Ngoại hạng Anh sẽ lại có ít nhất 5 đại diện tại UEFA Champions League mùa tới.

4 giờ trước

Có một 'Messi mới' ở Champions League

Không phải Xavi Simons. Không phải Randal Kolo Muani. Đêm Champions League ấy, người khiến cả Tottenham Hotspur Stadium nổ tung lại là một trung vệ: Micky van de Ven.

9 giờ trước

Rooney: 'Real Madrid nghèo nàn, thiếu ý tưởng'

Cựu tiền đạo Wayne Rooney có những nhận xét gay gắt về màn thể hiện của Real Madrid sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại lượt trận 4 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 5/11.

11 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Champions League bị kiện Champions League kiện Thụy Sĩ

    Đọc tiếp

    HLV Wenger chi ra hai CLB co the ngan can Arsenal hinh anh

    HLV Wenger chỉ ra hai CLB có thể ngăn cản Arsenal

    18 phút trước 19:41 5/11/2025

    0

    Cựu HLV Arsene Wenger cho rằng Arsenal đang có cơ hội thật sự để giành Champions League mùa này, nhưng khẳng định Bayern Munich và PSG là hai đối thủ có thể ngăn cản hành trình của đội bóng cũ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý