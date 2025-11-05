UEFA bị kiện vì 'đạo nhái' thể thức Champions League

UEFA đối mặt với vụ kiện trị giá hàng chục triệu bảng, khiến Champions League rơi vào tâm điểm tranh cãi chỉ sau hai mùa áp dụng thể thức mới.

PSG là nhà vô địch Champions League đầu tiên theo thể thức mới.

Theo The Sun, MatchVision - công ty tư vấn thể thao có trụ sở tại Chile đệ đơn kiện UEFA, cáo buộc tổ chức này đánh cắp ý tưởng về mô hình thi đấu "theo hệ Thụy Sĩ", thể thức đang được sử dụng tại Champions League từ mùa 2024/25.

MatchVision, do Leandro Shara sáng lập, khẳng định đăng ký bản quyền ý tưởng vào năm 2006 và trình bày mô hình này cho UEFA từ năm 2013. Công ty cho biết họ giới thiệu hệ thống thi đấu dạng "bảng xếp hạng 36 đội, mỗi đội đá 8 trận, 4 sân nhà, 4 sân khách" tại nhiều hội nghị thể thao quốc tế, đồng thời tuyên bố FIFA từng công nhận mô hình là tài sản trí tuệ của MatchVision.

Shara phát biểu: "Tôi là người tạo ra thể thức này, và FIFA công nhận bản quyền trí tuệ cũng như thuật toán của nó. Tôi không tìm kiếm sự giàu có, chỉ muốn quyền lợi và công sức của mình được ghi nhận".

Vụ kiện yêu cầu UEFA bồi thường 18 triệu bảng. Theo quy định pháp lý, UEFA có 20 ngày để phản hồi trước khi tòa án Thụy Sĩ tiếp nhận vụ việc.

Phía UEFA xác nhận với SPORTbible rằng sẽ bảo vệ quan điểm đến cùng. Hồ sơ pháp lý của MatchVision ban đầu được nộp tại tòa án thương mại ở Madrid (Tây Ban Nha) hồi tháng 4/2025, sau đó chuyển sang Lausanne (Thụy Sĩ), nơi đặt trụ sở của UEFA.

Theo thể thức mới, Champions League gồm 36 đội tham dự, đá với 8 đối thủ khác nhau, nhằm tạo ra nhiều trận cầu đỉnh cao, chẳng hạn Liverpool thắng Real Madrid 1-0 ở lượt thứ 4 rạng sáng 5/11.