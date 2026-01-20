Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
U23 Việt Nam được hứa thưởng 2 tỷ nếu thắng U23 Trung Quốc

  • Thứ ba, 20/1/2026 18:55 (GMT+7)
Ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Tập đoàn Đại Quang Minh chia sẻ sẽ có phần quà động viên 2 tỷ đồng nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu vào đến trận chung kết Giải U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc tại Vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2026 (diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1/2026), ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Tập đoàn Đại Quang Minh đã gửi lời chúc Ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu thành công và giành quyền vào trận chung kết.

Ông Trần Đăng Khoa cho biết luôn theo dõi sát các hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là hành trình thi đấu ấn tượng của đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam đã thắng cả 3 trận vòng bảng, qua đó giành vị trí nhất bảng và tiến vào vòng tiếp theo.

Ở tứ kết, U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 sau 120 phút thi đấu, duy trì thành tích toàn thắng với 4 trận thắng và ghi được 8 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn, chỉ sau Nhật Bản với 11 bàn thắng.

Qua các trận đấu, U23 Việt Nam luôn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, ý chí quyết tâm và bản lĩnh vững vàng, tạo được niềm tin lớn nơi người hâm mộ.

Chủ tịch Tập đoàn Đại Quang Minh bày tỏ niềm tin thầy trò đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tự tin, đoàn kết, phát huy tối đa năng lực chuyên môn để giành kết quả tốt nhất và góp mặt trong trận chung kết của giải đấu.

Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển trước trận đấu quan trọng, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Tập đoàn Đại Quang Minh chia sẻ sẽ có phần quà động viên 2 tỷ đồng nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận chung kết Giải U23 châu Á 2026.

Với sự quan tâm, đồng hành và động viên kịp thời từ các doanh nghiệp, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích cho bóng đá nước nhà, chinh phục những mục tiêu cao hơn ở đấu trường châu lục.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City. Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển có màn đối đầu trực tiếp trong lịch sử Vòng chung kết U23 châu Á.

Trong lịch sử U23 châu Á, đây là lần thứ 2 đội tuyển U23 Việt Nam đi đến bán kết và từng vào chung kết tại giải đấu tại Thường Châu (2018), trong khi giải đấu năm nay được xem là kỳ tích với Trung Quốc sau 5 kỳ trước đó đều phải dừng bước từ vòng bảng.

