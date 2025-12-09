Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

U22 Việt Nam sẽ không mang tư tưởng cầm hòa để đá Malaysia

  • Thứ ba, 9/12/2025 18:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường khẳng định U22 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Malaysia ở lượt cuối bảng B với tinh thần chiến thắng, không mang tư tưởng cầu hòa để tự quyết tấm vé đi tiếp.

Em họ Công Phượng khẳng định toàn đội quyết tâm giành 3 điểm trước Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

Lần đầu dự SEA Games sau giai đoạn thi đấu nổi bật tại V.League, Quốc cường cho biết mục tiêu cá nhân lẫn tập thể đều rất rõ ràng. "Tôi chỉ mong mình tập luyện nghiêm túc, thi đấu tốt nhất mỗi khi vào sân. Với toàn đội, mục tiêu chung là hướng đến tấm HCV", anh chia sẻ trong buổi tập của tuyển U22 Việt Nam chiều 9/12.

Là em họ của Nguyễn Công Phượng, Quốc Cường khẳng định mối liên hệ này không tạo áp lực mà ngược lại là nguồn động lực lớn. "Anh Phượng luôn nhắn nhủ, góp ý những điểm tôi cần cải thiện. Được khoác áo U22 và dự SEA Games là niềm tự hào của cả gia đình".

Tiền vệ trẻ cũng theo dõi trận đấu của tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines. "Tình huống cuối tôi nghĩ là phạt đền. Khá tiếc cho các chị", anh nói. Khi được hỏi về lo ngại Indonesia nêu ra rằng Việt Nam và Malaysia có thể bắt tay để khiến họ bị loại, Quốc Cường lập tức bác bỏ: "Cả đội không nghĩ đến hòa. Mục tiêu là ba điểm".

U22 Viet Nam anh 1U22 Viet Nam anh 2U22 Viet Nam anh 3U22 Viet Nam anh 4

Buổi tập của U22 Việt Nam trước trận gặp U22 Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

Nói về chìa khóa để U22 Việt Nam thi đấu tốt, Quốc Cường nhấn mạnh yếu tố nền tảng nằm ở tinh thần, thái độ và sự quyết tâm. Cầu thủ sinh năm 2004 cũng tiết lộ sở trường sút xa, vốn là điều đội còn thiếu ở các trận trước: "Nếu có cơ hội, tôi rất muốn thử. Ghi bàn theo cách nào cũng là ghi bàn".

Về những khó khăn di chuyển tại SEA Games, Quốc Cường cho rằng đó chỉ là thử thách bên lề bởi càng khó khăn, nếu thành công thì càng đáng quý. Cuối cùng, anh tiết lộ ngoài giờ tập, các cầu thủ chủ yếu giải trí bằng game bóng đá hoặc chơi ma sói để giữ tinh thần thoải mái trước trận đấu quan trọng.

Trận cầu quyết định ngôi đầu bảng giữa U22 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 16h ngày 11/12 trên sân Rajamangala. Đội thắng sẽ vào thẳng bán kết còn đội thua phải chờ cơ hội đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U22 Viet Nam anh 5

BXH bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trước lượt cuối.

U22 Indonesia nếm trái đắng theo cách không ai ngờ

Chỉ trong một ngày, bóng đá Philippines gây sốc khi hạ bệ hai đương kim bóng đá nam và nữ tại SEA Games. Bản đồ bóng đá khu vực đang xoay chiều.

8 giờ trước

Phản ứng của báo chí Indonesia sau trận thua U22 Philippines

Thất bại 0-1 trước U22 Philippines ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33 tối 8/12 khiến U22 Indonesia rơi vào thế bất lợi.

23 giờ trước

CĐV Đông Nam Á dậy sóng khi Indonesia nguy cơ bị loại sớm

Tối 8/12, trận đấu được chờ đợi nhất bảng C SEA Games 33 khép lại bằng cú sốc lớn khi U22 Indonesia thất bại 0-1 trước U22 Philippines.

23 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Thanh Hà - Minh Nghi

từ Bangkok

U22 Việt Nam Công Phượng U22 Việt Nam

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

Đọc tiếp

Cu soc voi Real Madrid hinh anh

Cú sốc với Real Madrid

46 phút trước 19:02 9/12/2025

0

Chấn thương khiến Kylian Mbappe nguy cơ ngồi ngoài khi Real Madrid đối đầu Man City tại Champions League vào rạng sáng 11/12.

Cot moc sieu hiem cua Fernandes hinh anh

Cột mốc siêu hiếm của Fernandes

46 phút trước 19:01 9/12/2025

0

Bruno Fernandes tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng khi ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của MU trước Wolves thuộc vòng 15 Premier League.

Sterling 'bien mat' nhu the nao o Chelsea? hinh anh

Sterling 'biến mất' như thế nào ở Chelsea?

48 phút trước 19:00 9/12/2025

0

Từng là hung thần của Atalanta, từng thuộc nhóm cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Pep Guardiola, Raheem Sterling nay trở thành “người vô hình” tại Chelsea.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý