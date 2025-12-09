U22 Việt Nam sẽ không mang tư tưởng cầm hòa để đá Malaysia

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường khẳng định U22 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Malaysia ở lượt cuối bảng B với tinh thần chiến thắng, không mang tư tưởng cầu hòa để tự quyết tấm vé đi tiếp.

Em họ Công Phượng khẳng định toàn đội quyết tâm giành 3 điểm trước Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

Lần đầu dự SEA Games sau giai đoạn thi đấu nổi bật tại V.League, Quốc cường cho biết mục tiêu cá nhân lẫn tập thể đều rất rõ ràng. "Tôi chỉ mong mình tập luyện nghiêm túc, thi đấu tốt nhất mỗi khi vào sân. Với toàn đội, mục tiêu chung là hướng đến tấm HCV", anh chia sẻ trong buổi tập của tuyển U22 Việt Nam chiều 9/12.

Là em họ của Nguyễn Công Phượng, Quốc Cường khẳng định mối liên hệ này không tạo áp lực mà ngược lại là nguồn động lực lớn. "Anh Phượng luôn nhắn nhủ, góp ý những điểm tôi cần cải thiện. Được khoác áo U22 và dự SEA Games là niềm tự hào của cả gia đình".

Tiền vệ trẻ cũng theo dõi trận đấu của tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines. "Tình huống cuối tôi nghĩ là phạt đền. Khá tiếc cho các chị", anh nói. Khi được hỏi về lo ngại Indonesia nêu ra rằng Việt Nam và Malaysia có thể bắt tay để khiến họ bị loại, Quốc Cường lập tức bác bỏ: "Cả đội không nghĩ đến hòa. Mục tiêu là ba điểm".

Buổi tập của U22 Việt Nam trước trận gặp U22 Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

Nói về chìa khóa để U22 Việt Nam thi đấu tốt, Quốc Cường nhấn mạnh yếu tố nền tảng nằm ở tinh thần, thái độ và sự quyết tâm. Cầu thủ sinh năm 2004 cũng tiết lộ sở trường sút xa, vốn là điều đội còn thiếu ở các trận trước: "Nếu có cơ hội, tôi rất muốn thử. Ghi bàn theo cách nào cũng là ghi bàn".

Về những khó khăn di chuyển tại SEA Games, Quốc Cường cho rằng đó chỉ là thử thách bên lề bởi càng khó khăn, nếu thành công thì càng đáng quý. Cuối cùng, anh tiết lộ ngoài giờ tập, các cầu thủ chủ yếu giải trí bằng game bóng đá hoặc chơi ma sói để giữ tinh thần thoải mái trước trận đấu quan trọng.

Trận cầu quyết định ngôi đầu bảng giữa U22 Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 16h ngày 11/12 trên sân Rajamangala. Đội thắng sẽ vào thẳng bán kết còn đội thua phải chờ cơ hội đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

BXH bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trước lượt cuối.