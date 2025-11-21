Tỷ phú Trần Đình Long sắp đưa 1 công ty lên sàn, huy động hơn 1.200 tỷ

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động vốn khoảng 1.257 tỷ đồng.

Tỷ phú Trần Đình Long liên tiếp lãi lớn trong mảng nông nghiệp. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát - vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 30 triệu cổ phiếu với mức giá 41.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô huy động vốn rơi vào khoảng 1.257 tỷ đồng .

Nguồn vốn thu được sẽ được HPA sử dụng để tái cơ cấu tài chính, trả nợ vay, bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguồn lực mở rộng các dự án trang trại chăn nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phiếu của doanh nghiệp này từ ngày 24/11 đến trước 16h ngày 15/12 thông qua đại lý phân phối chính là Chứng khoán Vietcap.

Tập đoàn Hòa Phát của Chủ tịch Trần Đình Long tham gia lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015, với HPA là pháp nhân đầu mối quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh. Doanh nghiệp vận hành theo mô hình chuỗi giá trị khép kín, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi đến vận hành trang trại, với các sản phẩm nổi bật như thức ăn chăn nuôi HP Feed và BigBoss, lợn giống - lợn thương phẩm, bò thịt Úc và trứng gà sạch. Trụ sở của công ty đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên.

Trong gần một thập kỷ hoạt động, Nông nghiệp Hòa Phát chỉ ghi nhận lỗ duy nhất vào năm 2015 - năm đầu tiên thành lập - với doanh thu mang về là 1.331 tỷ đồng và lỗ 46 tỷ đồng .

Đến 2020, doanh thu từ mảng nông nghiệp đã vượt 10.000 tỷ đồng , cao gấp 8 lần so với giai đoạn khởi đầu, đồng thời ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 1.676 tỷ đồng .

Trong những năm gần đây, mảng nông nghiệp đã trở thành một trong những lĩnh vực đóng góp lớn thứ hai về doanh thu và lợi nhuận cho tập đoàn, chỉ đứng sau lĩnh vực thép, vốn là ngành cốt lõi.

Riêng 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của HPA đạt 6.259 tỷ đồng , tăng 28% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 1.297 tỷ đồng , tăng mạnh 88%. Tính đến cuối quý III/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp đạt 2.550 tỷ đồng , tổng tài sản hơn 4.500 tỷ đồng .

Hòa Phát dự kiến lợi nhuận ròng của HPA trong năm 2025 sẽ đạt khoảng 1.600 tỷ đồng , tương ứng với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 6.274 đồng.