Tỷ lệ ủng hộ bà Takaichi giảm kỷ lục

Xung đột tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng tiếp tục khiến người dân Nhật Bản thận trọng hơn với chính phủ của bà Takaichi.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi

Tỷ lệ ủng hộ dành cho nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã giảm xuống còn 55,8%, mức thấp nhất kể từ khi bà nhậm chức vào tháng 10/2025.

Kết quả khảo sát do Kyodo News công bố ngày 21/6 cho thấy những lo ngại kéo dài về tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông đang tiếp tục gây sức ép lên chính phủ Nhật Bản - quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn tài nguyên nhập khẩu.

Cuộc khảo sát qua điện thoại được thực hiện vào cuối tuần, sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ, trong đó Tehran đồng ý mở lại eo biển Hormuz.

Kết quả cho thấy 54,7% số người được hỏi cho rằng không cần triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tới tuyến hàng hải chiến lược này để bảo đảm an toàn cho tàu thương mại, trong khi 36,6% ủng hộ phương án đó.

Việc rà phá thủy lôi được xem là cần thiết để khôi phục lưu thông hàng hải sau thời gian tuyến đường bị gián đoạn, song các hoạt động quân sự ở nước ngoài của Nhật Bản vẫn bị hạn chế bởi Hiến pháp hòa bình hậu Thế chiến II.

So với cuộc khảo sát giữa tháng 5, tỷ lệ tín nhiệm nội các giảm 5,5%, trong khi tỷ lệ không hài lòng tăng lên 27,9%. Mức độ tin tưởng vào năng lực lãnh đạo của bà Takaichi cũng giảm, chỉ còn 17,4%, thấp hơn đáng kể so với cuộc khảo sát trước. Tỷ lệ kỳ vọng vào các chính sách kinh tế của chính phủ cũng đi xuống.

Trong nhóm cử tri ủng hộ chính phủ, chỉ còn 17,4% cho biết họ đặt niềm tin vào năng lực lãnh đạo của thủ tướng, giảm từ mức 20,6% của cuộc khảo sát trước. Tỷ lệ kỳ vọng vào các chính sách kinh tế của chính phủ cũng giảm từ 17,2% xuống còn 13,6%.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ không hài lòng với nội các tăng thêm 1,1%, lên mức 27,9%.

Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tiếp tục ở mức cao, đa số người dân ủng hộ việc giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống. Có 43,9% muốn giảm thuế từ 8% xuống 1% để chính sách sớm được triển khai, trong khi 22,6% ủng hộ giảm về 0% theo cam kết của liên minh cầm quyền.

Bên cạnh những thách thức kinh tế, bà Takaichi cũng đang phải đối mặt với sức ép chính trị trong Quốc hội. Các đảng đối lập liên tục chất vấn thủ tướng liên quan đến cáo buộc rằng nhóm vận động tranh cử của bà trong cuộc đua lãnh đạo LDP năm 2025 đã sản xuất và phát tán các video nhằm bôi nhọ đối thủ.

Mặc dù bà Takaichi phủ nhận mọi liên quan, 49,7% người được hỏi cho biết họ không hài lòng với lời giải thích của thủ tướng, trong khi chỉ 38,9% cho rằng vấn đề đã được làm rõ đầy đủ.

Về tương quan chính trị, tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ Tự do của bà Takaichi tăng từ 36,2% lên 38,7%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Đảng Đổi mới Nhật Bản giảm từ 6,7% xuống còn 4,8%.

Khảo sát được Kyodo News thực hiện trong hai ngày 20-21/6 với 486 hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên có cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu cùng 3.367 số điện thoại di động. Tổng cộng có 423 người từ các hộ gia đình và 621 người sử dụng điện thoại di động tham gia trả lời.