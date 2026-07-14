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Thể thao

Tuyển Việt Nam chốt danh sách dự ASEAN Cup 2026

  • Thứ ba, 14/7/2026 15:55 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 14/7, tuyển Việt Nam trở về nước sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đồng thời chính thức chốt danh sách 26 tuyển thủ tham dự ASEAN Cup 2026.

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HLV Kim Sang-sik động viên Ngọc Bảo và hy vọng anh sớm hồi phục. Ảnh: Nhật Đoàn.

Sau hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc, tuyển Việt Nam đã nói lời chia tay hậu vệ Lê Ngọc Bảo. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Ninh Bình dính chấn thương bàn chân và không kịp phục hồi. Thực tế, ngay từ những ngày đầu hội quân, Ngọc Bảo cùng Đỗ Duy Mạnh và Khuất Văn Khang đã phải tập phục hồi dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế.

HLV Kim Sang-sik đã động viên học trò tiếp tục kiên trì hồi phục và bày tỏ hy vọng anh sớm lấy lại phong độ để góp mặt ở những lần hội quân sau của đội tuyển. Ngay khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Ngọc Bảo không di chuyển cùng đội mà nối chuyến bay về quê Phú Yên để nghỉ ngơi trước khi trở lại CLB.

Loại Ngọc Bảo, tuyển Việt Nam còn đúng 26 người. Đây cũng là danh sách tuyển Việt Nam mang tới ASEAN Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển đang là đương kim vô địch.

Trước đó, tại chuyến tập huấn Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tập luyện trong môi trường có cơ sở vật chất thuận lợi. Tại đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik có ba trận giao hữu với các đối thủ Siheung FC (K League 1), Yongin FC (K League 2), Gangwon FC (K League 1) và toàn thắng cả 3 trận.

Loạt trận giao hữu của tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả mà còn giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện về lực lượng. HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm nhiều phương án đội hình, qua đó bộ khung chính của đội tuyển dần được định hình.

Theo kế hoạch, ngày 17/7, tuyển Việt Nam sẽ di chuyển lên Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar vào lúc 19h ngày 18/7. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng, giúp ban huấn luyện hoàn tất những đánh giá cuối cùng về nhân sự và chiến thuật.

Sáng 20/7, toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự ASEAN Cup 2026. ĐT Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Timor-Leste vào ngày 24/7 trên sân Chonburi.

DANH SÁCH TUYỂN VIỆT NAM THAM DỰ ASEAN CUP 2026

Thủ môn: Trần Trung Kiên, Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt

Tiền vệ: Khuất Văn Khang, Nguyễn Hai Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Ngọc Mỹ

Tiền đạo: Phạm Gia Hưng, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Trần Việt Cường

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