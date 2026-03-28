Tuyển Ukraine bị trộm tiền và đồ đạc giá trị

Vụ trộm tại khách sạn khiến tuyển Ukraine mất tiền và đồ đạc giá trị, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần thi đấu ở trận play-off World Cup.

Đội tuyển Ukraine gặp sự cố không mong muốn trước giờ thi đấu.

Trước cuộc đối đầu quan trọng với Thụy Điển hôm 27/3, tuyển Ukraine rơi vào tình huống hi hữu. Khi đang tập huấn tại Benidorm (Tây Ban Nha), khách sạn của đội bị kẻ gian đột nhập. Toàn đội phát hiện mất tiền mặt, đồng hồ và nhiều vật dụng giá trị khi trở lại phòng.

Theo nhà báo Igor Burbas, vụ việc xảy ra khi các cầu thủ và ban huấn luyện rời phòng. Những kẻ lạ mặt lợi dụng thời điểm này để lấy đi tài sản với tổng giá trị lên tới hàng nghìn euro. Trợ lý HLV Alberto Bosch, được cho là mất khoảng 1.800 euro.

Sự cố khiến bầu không khí trong đội trở nên nặng nề. Ukraine sau đó di chuyển tới Valencia để đá trận play-off, nhưng khó giữ được sự tập trung cần thiết. Kết quả, họ thua Thụy Điển 1-3 trên sân trung lập Estadio Ciudad de Valencia.

Tiền đạo Viktor Gyokeres trở thành khác biệt lớn khi lập hat-trick, đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Ukraine. Bàn thắng muộn của Matviy Ponomarenko chỉ giúp đội bóng này có bàn danh dự.

Thất bại khiến Ukraine dừng bước, trong khi Thụy Điển giành quyền vào trận quyết định gặp Ba Lan vào ngày 1/4 để tranh vé dự World Cup 2026.

Neymar tỏa sáng, chứng minh bản thân vẫn có thể thi đấu tại World Cup Màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu gặp Corinthians mới đây tại vòng 6 giải vô địch quốc gia Brazil cho thấy cựu ngôi sao Barcelona và PSG vẫn sẵn sàng góp mặt tại lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.