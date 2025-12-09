Tuyển nữ Việt Nam mất tới 4, 5 tiếng đi tập ở SEA Games 33

Gặp gỡ Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện cho đoàn thi đấu thành công trên đất Thái Lan.

Sáng 9/12, trước thềm khai mạc SEA Games 33, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có cuộc gặp với đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam và giới truyền thông tại Thái Lan.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trong cuộc gặp mặt đại diện Đoàn Thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 sáng 9/12. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ với các đội tuyển, Bộ trưởng gửi lời chúc và động viên của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới đoàn, mong các đội tuyển cố gắng, thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, cao thượng, mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam.

Đặc biệt, Bộ trưởng dành thời gian lắng nghe những ý kiến, tâm tư từ trưởng đoàn các bộ môn của thể thao Việt Nam. Chia sẻ với Bộ trưởng, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo hai đội tuyển U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam Trần Anh Tú cho biết hai khó khăn lớn của các đội bóng đá.

Thứ nhất là vấn đề bữa ăn của khách sạn chưa đảm bảo. Việc này đã được cả hai đội khắc phục dần, đội nam có hỗ trợ từ Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan, đội nữ cũng có hỗ trợ và chủ động mua thêm đồ ăn ngoài.

Vấn đề thứ hai là việc đi lại của đội nữ. Ông Tú bày tỏ: “Khó khăn nhất của đội nữ là chuyện sân tập. Khoảng cách tới sân tầm 40 km, đường nhỏ, đi mất 1,5 tiếng (trong giờ cao điểm - PV), có những hôm mất tới 4,5 tiếng. Nhiều chị em cầu thủ đều mệt mỏi. Không hiểu sao bạn lại sắp xếp như thế cho chúng ta, quá vất vả. Tôi xin nhờ Bộ trưởng và lãnh đạo đoàn họp ban tổ chức, kiến nghị sao cho sân tập gần hơn với đội nữ”.

Trả lời đại diện VFF, Bộ trưởng bày tỏ sự thông cảm và khẳng định sẽ kiến nghị với phía Thái Lan. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng thay đổi sân tập trong bối cảnh giải đấu đã đi qua hai vòng là điều không dễ, chúng ta cũng cần động viên chị em, cố gắng tìm ra các giải pháp khác.

Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games Nguyễn Hồng Minh chia sẻ với Bộ trưởng các vấn đề của đoàn trước khai mạc. Ảnh: Minh Chiến.

Bộ trưởng cũng đề nghị lãnh đạo và các đoàn thể thao Việt Nam thông cảm cho những khó khăn trong khâu tổ chức của Thái Lan. Chúng ta sẽ đưa ra đề xuất với nước chủ nhà và chờ đợi kết quả, tùy theo năng lực tổ chức của nước bạn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ dự lễ khai mạc SEA Games vào tối nay (9/12). Đại hội Thể thao Đông Nam Á chính thức diễn ra từ ngày 9 tới 20/12, có 50 môn thể thao, tranh 574 bộ huy chương.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games với mục tiêu đạt được 110 tới 120 huy chương vàng, giành một trong ba vị trí dẫn đầu đại hội.