Tuyển Hàn Quốc thua thảm

  Thứ bảy, 28/3/2026 23:18 (GMT+7)
  1 giờ trước

Đêm 28/3, sự kém duyên cùng sai lầm hàng thủ khiến tuyển Hàn Quốc nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Bờ Biển Ngà.

Son Heung-min và đồng đội bất lực trước Bờ Biển Ngà.

Ở trận giao hữu diễn ra tại Anh, Hàn Quốc nhập cuộc với quyết tâm cao khi sở hữu những ngòi nổ xuất sắc trên hàng công. Tuy nhiên, hiệu quả lại thuộc về Bờ Biển Ngà. Đội bóng châu Phi chơi đơn giản nhưng sắc bén trong từng pha xử lý.

Ngay từ hiệp một, Bờ Biển Ngà cho thấy sự khác biệt. Phút 35, Godo bứt tốc bên cánh trái trước khi kiến tạo để Guessand mở tỷ số. Trước giờ nghỉ giải lao, Adingra tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha dứt điểm kỹ thuật, nới rộng cách biệt lên 2-0.

Hai bên đều có sự thay đổi đáng chú ý khi Bờ Biển Ngà tung Amad Diallo vào sân trong hiệp hai. Trong khi đó, Hàn Quốc đưa bộ đôi ngôi sao Son Heung-min và Lee Kang-in nhằm thay đổi hiệu suất tấn công.

Hàn Quốc không thiếu cơ hội ngon ăn khi Oh Hyeon-gyu rồi Seol Young-woo đều đưa bóng trúng cột dọc. Sang hiệp hai, Kang-in cũng có cú sút xa đưa bóng dội cột lần nữa. Tuy nhiên, sự vô duyên trước khung thành khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà tận dụng triệt để sai sót nơi hàng thủ đối phương. Phút 62, từ tình huống lộn xộn, Godo có mặt đúng lúc để đá bồi nâng tỷ số lên 3-0.

Han Quoc anh 1

Bờ Biển Ngà có chiến thắng đậm trước Hàn Quốc.

Những phút cuối, Hàn Quốc dồn toàn lực tấn công. Heung-min cùng các đồng đội liên tục gây sức ép, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương. Khi trận đấu bước vào những giây bù giờ, họ còn nhận thêm đòn kết liễu. Phút 90+4, Wilfried Singo ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Bờ Biển Ngà.

Trận này, Hàn Quốc cầm bóng tốt hơn nhưng thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Ngược lại, Bờ Biển Ngà chơi trực diện và lạnh lùng. Đây là lời cảnh báo rõ ràng với Hàn Quốc trước thềm World Cup 2026, bởi những khoảnh khắc sai lầm có thể phải trả giá rất đắt.

Vào ngày 1/4, Hàn Quốc tiếp tục có trận giao hữu gặp tuyển Áo, còn Bờ Biển Ngà đối đầu Scotland.

Đào Trần

Hàn Quốc Son Heung-min Bờ Biển Ngà Giao Hữu Son Heung-Min Lee Kang-In Amad Diallo

