Argentina thắng nhọc đội tuyển hạng 115 thế giới

Rạng sáng 21/3, tuyển Argentina có trận giao hữu thắng Mauritania với tỷ số 2-1.

Argentina nhập cuộc chủ động, duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội bằng lối chơi phối hợp ngắn quen thuộc. Sức ép sớm được cụ thể hóa ở phút 17 khi Enzo Fernandez băng xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số sau đường chuyền sắc sảo của đồng đội. Đến phút 32, Nico Paz nhân đôi cách biệt với cú đá phạt chuẩn xác, đưa bóng găm vào góc thấp, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Sau giờ nghỉ, Lionel Messi được tung vào sân, góp phần giữ nhịp và gia tăng sức sáng tạo cho tuyến giữa. Dù vậy, Argentina không quá mặn mà dâng cao, thay vào đó chơi chắc chắn và kiểm soát khu trung tuyến.

Trong khi đó, Mauritania cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận khi tổ chức nhiều pha lên bóng đáng chú ý, buộc thủ thành Emiliano Martinez phải làm việc vất vả với một số tình huống cứu thua xuất sắc.

Những phút cuối trận diễn ra với nhịp độ chậm khi Argentina chủ động giảm nhịp, nhưng sự lơi lỏng khiến họ phải trả giá. Phút 90+5, Jordan Lefort tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Mauritania.

Dù vậy, đó là những gì đại diện châu Phi làm được. Argentina khép lại trận đấu với chiến thắng sít sao, nhưng chắc chắn chưa khiến CĐV hài lòng khi màn trình diễn không quá ấn tượng trước đối thủ xếp tận hạng thứ 115 trên BXH FIFA.

Vào ngày 1/4, Argentian sẽ có trận giao hữu thứ 2 gặp Zambia

