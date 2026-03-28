Argentina thắng nhọc đội tuyển hạng 115 thế giới

  • Thứ bảy, 28/3/2026 08:27 (GMT+7)
Rạng sáng 21/3, tuyển Argentina có trận giao hữu thắng Mauritania với tỷ số 2-1.

Argentina nhập cuộc chủ động, duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội bằng lối chơi phối hợp ngắn quen thuộc. Sức ép sớm được cụ thể hóa ở phút 17 khi Enzo Fernandez băng xuống dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số sau đường chuyền sắc sảo của đồng đội. Đến phút 32, Nico Paz nhân đôi cách biệt với cú đá phạt chuẩn xác, đưa bóng găm vào góc thấp, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá.

Sau giờ nghỉ, Lionel Messi được tung vào sân, góp phần giữ nhịp và gia tăng sức sáng tạo cho tuyến giữa. Dù vậy, Argentina không quá mặn mà dâng cao, thay vào đó chơi chắc chắn và kiểm soát khu trung tuyến.

Trong khi đó, Mauritania cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận khi tổ chức nhiều pha lên bóng đáng chú ý, buộc thủ thành Emiliano Martinez phải làm việc vất vả với một số tình huống cứu thua xuất sắc.

Những phút cuối trận diễn ra với nhịp độ chậm khi Argentina chủ động giảm nhịp, nhưng sự lơi lỏng khiến họ phải trả giá. Phút 90+5, Jordan Lefort tận dụng tình huống lộn xộn trong vùng cấm để ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Mauritania.

Dù vậy, đó là những gì đại diện châu Phi làm được. Argentina khép lại trận đấu với chiến thắng sít sao, nhưng chắc chắn chưa khiến CĐV hài lòng khi màn trình diễn không quá ấn tượng trước đối thủ xếp tận hạng thứ 115 trên BXH FIFA.

Vào ngày 1/4, Argentian sẽ có trận giao hữu thứ 2 gặp Zambia

Vì sao Ronaldo không ghi bàn nhiều tại World Cup Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.

Batistuta ám ảnh vì cái chết của Maradona

Huyền thoại Gabriel Batistuta bày tỏ nỗi day dứt khi nhắc về cái chết của Diego Maradona, cho rằng ông và những người xung quanh đã không làm đủ để bảo vệ biểu tượng bóng đá Argentina.

Enzo Fernandez chọn bến đỗ mới

Tiền vệ người Argentina được cho là không muốn gắn bó lâu dài với Chelsea.

Dàn đội tuyển đắt giá nhất thế giới

Anh, Pháp hay Argentina đang sở hữu những dàn ngôi sao đắt giá hàng đầu thế giới, theo Transfermarkt.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

    Đọc tiếp

    CDV Anh ban nha de du World Cup hinh anh

    CĐV Anh bán nhà để dự World Cup

    21 phút trước 08:43 28/3/2026

    0

    Một CĐV tuyển Anh gây chú ý khi quyết định bán căn nhà trị giá 350.000 bảng để có tiền theo dõi trọn vẹn World Cup 2026 trong 7 tuần.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

