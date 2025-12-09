Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao SEA Games 33

Tuyển bóng rổ Việt Nam bị xếp tập lúc 10h đêm

  • Thứ ba, 9/12/2025 09:25 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Lịch tập làm quen sân dành cho tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam tại SEA Games 33 gây bức xúc khi cả hai đội nam và nữ bị bố trí tập vào khung giờ muộn tối 9/12.

Tuyển bóng rổ Việt Nam bị xếp tập khung thời gian thiếu hợp lý. Ảnh: Bóng rổ TV.

Theo Bóng rổ TV, quyết định khó hiểu từ Ban tổ chức khiến kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam bị xáo trộn trước ngày thi đấu chính thức. Việc tập luyện quá muộn sát ngày thi đấu ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, thời gian hồi phục và sự chuẩn bị về thể trạng của các vận động viên.

Theo sắp xếp ban đầu, đội nữ 3x3 tập lúc 21h, còn đội nam bước vào sân tập lúc 22h. Chưa đầy 12 giờ sau, đội tuyển nam phải ra sân trận mở màn gặp đối thủ mạnh Philippines lúc 11h50 ngày 10/12. Khoảng 30 phút sau, đội nữ cũng phải thi đấu trận đầu tiên với Thái Lan vào lúc 12h25.

Trao đổi với Bóng Rổ TV, ban huấn luyện cho biết cả hai đội quyết định hủy buổi tập tối để ưu tiên nghỉ ngơi. Theo nhận định của các thành viên BHL, việc bắt buộc tập làm quen sân lúc 10 giờ đêm khi cơ thể vận động viên cần bước vào giai đoạn phục hồi là bất hợp lý và tiềm ẩn nguy cơ giảm sút phong độ vào ngày thi đấu.

Dù chưa rõ nguyên nhân dẫn đến khung giờ tập khuya nói trên, thông tin nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng bóng rổ trong nước. Một số ý kiến cho rằng BTC nên xem xét lại để đảm bảo công bằng và điều kiện thi đấu phù hợp cho các đội tuyển, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu của nội dung 3x3 vốn dày và yêu cầu cường độ vận động cao.

Trước tình thế không thuận lợi, đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm cao. Hy vọng việc phải điều chỉnh lịch tập đột ngột sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị và phong độ thi đấu của các tuyển thủ trong ngày ra quân.

Chênh lệch chiều cao giữa tuyển nữ Philippines và Việt Nam

Thất bại choáng váng với tỷ số 0-1 của tuyển nữ Việt Nam trước Philippines ở SEA Games 33 tối 8/12 có một phần lý do tới từ khác biệt hình thể giữa hai đội.

9 giờ trước

Phản ứng của báo chí Indonesia sau trận thua U22 Philippines

Thất bại 0-1 trước U22 Philippines ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33 tối 8/12 khiến U22 Indonesia rơi vào thế bất lợi.

19 giờ trước

Nguyên nhân khiến tuyển nữ Việt Nam bại trận

Sau thất bại 0-1 trước Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 33 tối 8/12, HLV Mai Đức Chung không né tránh khi nói về màn trình diễn gây thất vọng của tuyển nữ Việt Nam.

19 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

bóng rổ Bóng rổ bóng rổ

Bình luận

    Đọc tiếp

    Bong chay Viet Nam thua Philippines 1-21 hinh anh

    Bóng chày Việt Nam thua Philippines 1-21

    3 giờ trước 13:16 9/12/2025

    0

    Sáng 9/12, tuyển bóng chày Việt Nam trải qua trận thua đậm 1-21 trước Philippines thuộc lượt trận thứ 5 và chính thức mất quyền cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33.

    Hinh anh gay chu y cua Anh Vien hinh anh

    Hình ảnh gây chú ý của Ánh Viên

    3 giờ trước 12:47 9/12/2025

    0

    Trưa 9/12, Nguyễn Thị Ánh Viên đăng tải lời tri ân dành cho người bạn đặc biệt "da mình" luôn sát cánh suốt chặng đường bơi lội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý