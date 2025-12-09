Tuyển bóng rổ Việt Nam bị xếp tập lúc 10h đêm

Lịch tập làm quen sân dành cho tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam tại SEA Games 33 gây bức xúc khi cả hai đội nam và nữ bị bố trí tập vào khung giờ muộn tối 9/12.

Tuyển bóng rổ Việt Nam bị xếp tập khung thời gian thiếu hợp lý. Ảnh: Bóng rổ TV.

Theo Bóng rổ TV, quyết định khó hiểu từ Ban tổ chức khiến kế hoạch chuẩn bị của tuyển Việt Nam bị xáo trộn trước ngày thi đấu chính thức. Việc tập luyện quá muộn sát ngày thi đấu ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, thời gian hồi phục và sự chuẩn bị về thể trạng của các vận động viên.

Theo sắp xếp ban đầu, đội nữ 3x3 tập lúc 21h, còn đội nam bước vào sân tập lúc 22h. Chưa đầy 12 giờ sau, đội tuyển nam phải ra sân trận mở màn gặp đối thủ mạnh Philippines lúc 11h50 ngày 10/12. Khoảng 30 phút sau, đội nữ cũng phải thi đấu trận đầu tiên với Thái Lan vào lúc 12h25.

Trao đổi với Bóng Rổ TV, ban huấn luyện cho biết cả hai đội quyết định hủy buổi tập tối để ưu tiên nghỉ ngơi. Theo nhận định của các thành viên BHL, việc bắt buộc tập làm quen sân lúc 10 giờ đêm khi cơ thể vận động viên cần bước vào giai đoạn phục hồi là bất hợp lý và tiềm ẩn nguy cơ giảm sút phong độ vào ngày thi đấu.

Dù chưa rõ nguyên nhân dẫn đến khung giờ tập khuya nói trên, thông tin nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng bóng rổ trong nước. Một số ý kiến cho rằng BTC nên xem xét lại để đảm bảo công bằng và điều kiện thi đấu phù hợp cho các đội tuyển, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu của nội dung 3x3 vốn dày và yêu cầu cường độ vận động cao.

Trước tình thế không thuận lợi, đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm cao. Hy vọng việc phải điều chỉnh lịch tập đột ngột sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự chuẩn bị và phong độ thi đấu của các tuyển thủ trong ngày ra quân.