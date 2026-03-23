Tuyển Australia đổi tên gọi

  • Thứ hai, 23/3/2026 18:14 (GMT+7)
Một bước đi chưa từng có tiền lệ ở cấp tuyển quốc gia khi Australia đổi tên gọi thành "CommBank Socceroos" gắn trực tiếp với nhà tài trợ.

Tên thường gọi của Australia giờ là "CommBank Socceroos".

Trong bóng đá hiện đại, việc doanh nghiệp xuất hiện trong tên sân vận động hay CLB không còn xa lạ. Tuy nhiên, việc một đội tuyển quốc gia đưa tên nhà tài trợ vào biệt danh chính thức (hay tên thường gọi) là điều hiếm thấy, thậm chí gây nhiều tranh luận.

Cái tên mới của Australia được đồng bộ trên mọi nền tảng truyền thông. Các tài khoản mạng xã hội chính thức của đội tuyển đều chuyển sang tên gọi "CommBank Socceroos", trong khi logo của ngân hàng này cũng xuất hiện trên trang phục tập luyện và di chuyển của đội.

Động thái cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận thương mại của bóng đá Australia, khi Liên đoàn tìm cách tối đa hóa nguồn thu và gia tăng giá trị thương hiệu. Dù vậy, việc thương mại hóa danh xưng đội tuyển quốc gia vẫn là chủ đề nhạy cảm, dễ tạo ra luồng ý kiến trái chiều từ người hâm mộ.

Ở khía cạnh chuyên môn, "Socceroos" vẫn duy trì vị thế ổn định trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển xứ chuột túi chuẩn bị góp mặt ở World Cup 6 kỳ liên tiếp, đánh dấu bước tiến lớn so với giai đoạn sa sút kéo dài từ năm 1978 đến 2002.

Trong đợt tập trung tháng 3, Australia sẽ tham dự chuỗi giao hữu thuộc khuôn khổ FIFA Series 2026 với các đối thủ gồm Curacao, Trung Quốc và Cameroon. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu lớn trong thời gian tới.

Neymar tỏa sáng, chứng minh bản thân vẫn có thể thi đấu tại World Cup

Tuyển nữ Iran khép lại bê bối tị nạn gây chấn động

Hành trình trở về từ Australia kết thúc trong nhiều cảm xúc trái chiều, sau khi các cầu thủ nữ Iran rút đơn xin tị nạn và trở lại quê nhà.

17:50 19/3/2026

Trải nghiệm chơi bóng kỳ lạ ở Triều Tiên

Cựu sao Australia, Erik Paartalu tiết lộ những trải nghiệm có một không hai khi thi đấu tại Triều Tiên, nơi bóng đá diễn ra trong bầu không khí kiểm soát ngặt nghèo.

15:06 19/3/2026

Cầu thủ nữ Iran lần lượt trở về nước

Đội trưởng Zahra Ghanbari từ bỏ kế hoạch xin tị nạn tại Australia và trở về quê nhà, trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại rằng gia đình các cầu thủ đang chịu sức ép tại Iran.

10:26 16/3/2026

Minh Nghi

