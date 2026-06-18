Tuyển Anh thắng, Henry khơi lại tranh cãi về Arsenal

Chứng kiến tuyển Anh tận dụng tình huống cố định để hạ Croatia, Thierry Henry lập tức nhắc lại những tranh cãi xoay quanh Arsenal.

Bàn thắng từ tình huống cố định của tuyển Anh.

Tình huống diễn ra ở phút 39 khi Declan Rice thực hiện quả phạt góc chuẩn xác từ cánh phải, tạo điều kiện để Harry Kane bật cao đánh đầu tung lưới Croatia, nâng tỷ số lên 2-1.

Sau trận đấu, Henry đặc biệt nhấn mạnh đến cách tuyển Anh tận dụng tình huống cố định. Đây được coi là thứ "vũ khí hủy diệt" của Arsenal trên hành trình vô địch Premier League mùa giải năm nay.

"Điều đó khiến nhiều người khó chịu khi là Arsenal. Nhưng khi tuyển Anh làm điều tương tự thì tất cả đều vui vẻ đón nhận", Henry chia sẻ trên Fox Sports.

Phát biểu của cựu tiền đạo người Pháp được xem là màn đáp trả ý kiến cho rằng Arsenal quá phụ thuộc vào các pha bóng chết trong mùa 2025/26. Đội bóng của Mikel Arteta ghi nhiều bàn thắng từ tình huống cố định nhất Premier League với 26 pha lập công.

Trong trận gặp Croatia ở bảng L sáng 18/6, tuyển Anh gặp không ít khó khăn. Dù hai lần vượt lên dẫn trước với cú đúp của Kane, họ vẫn để đối thủ gỡ hòa bởi các pha lập công của Martin Baturina và Petar Musa.

Tuy nhiên, màn trình diễn bùng nổ sau giờ nghỉ giúp "Tam sư" định đoạt trận đấu. Jude Bellingham ghi bàn chỉ ít phút sau khi hiệp hai bắt đầu, trước khi Marcus Rashford ấn định chiến thắng 4-2.

Highlights trận Anh 4-2 Croatia Tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trong trận cầu giàu cảm xúc ở bảng L World Cup 2026, với màn trình diễn bùng nổ của hàng công và những sai lầm đáng quên từ đội trưởng Luka Modric.