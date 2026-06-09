Tuyển Anh rung chuyển vì trận động đất mạnh trước World Cup

Tuyển Anh trải qua một phen thót tim trước World Cup 2026 khi đại bản doanh tại bang Florida (Mỹ) bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 6,1 độ richter ngoài khơi Cuba.

Nơi đóng quân của tuyển Anh phần nào bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Theo các báo cáo địa phương, dư chấn từ trận động đất lan rộng hàng trăm km và cảm nhận rõ tại nhiều khu vực ở Florida. Đây là nơi thầy trò HLV Thomas Tuchel đóng quân để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, Orlando - địa điểm tuyển Anh chạm trán Costa Rica trong trận giao hữu ngày 11/6, cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng.

Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người hay tài sản, nhiều video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy bàn ghế và các vật dụng trong nhà rung lắc mạnh. Một số tòa nhà tại Orlando được sơ tán tạm thời nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đây là một trong những trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại khu vực trong hơn một thế kỷ. Lần gần nhất khu vực hứng chịu một trận động đất có cường độ tương đương là vào năm 1880, khi rung chấn 6,0 độ xảy ra gần San Cristobal của Cuba.

Không chỉ Florida, nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Mexico như Cancun, Playa del Carmen và Tulum cũng cảm nhận được rung chấn. Chính quyền các bang Yucatan và Quintana Roo kích hoạt quy trình khẩn cấp, dù sau đó xác nhận không có thiệt hại đáng kể.

Với tuyển Anh, sự cố này không gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhân sự hay lịch trình tập luyện. Tuy nhiên, đây chắc chắn là trải nghiệm hiếm gặp đối với các cầu thủ và ban huấn luyện trong những ngày cuối cùng chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục World Cup 2026.