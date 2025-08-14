Tương tác giữa hai ông Trump - Putin

Trong cuốn “War”, tác giả Bob Woodward tiết lộ hai ông Trump và Putin đã nói chuyện nhiều lần sau khi vị tỷ phú rời Nhà Trắng vào tháng 1/ 2021, theo Le Monde.

Hai ông Trump và Putin. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi xuất bản tháng 10 năm ngoái, cuốn War của Bob Woodward luôn nhận được sự quan tâm.

Mối quan hệ là tâm điểm của thế giới

Là cuốn sách đánh giá cách Donald Trump và Joe Biden xử lý các cuộc khủng hoảng quốc tế, Tổng thống Nga Putin là nhân vật không thể thiếu trong tác phẩm. Trong đó, mối quan hệ giữa hai ông Trump và Vladimir Putin, vốn thu hút rất nhiều sự quan tâm, cũng đặc biệt được chú ý.

Trong War, Bob tiết lộ rằng, năm 2020, khi vẫn còn là tổng thống Mỹ, ông Trump được cho là đã gửi cho người đồng cấp Nga những thiết bị xét nghiệm Covid-19 đầu tiên có sẵn tại Mỹ. Ông Putin được biết đến là người rất lo lắng về sức khoẻ. "Tôi không muốn ông nói với bất kỳ ai vì mọi người sẽ nổi giận với ông, chứ không phải với tôi", Tổng thống Nga được cho là đã nói như vậy.

Một thông tin gây sốc khác, được một phụ tá giấu tên của Trump tiết lộ tại Mar-a-Lago: Hai ông Trump và Putin đã nói chuyện điện thoại bảy lần sau khi vị tỷ phú rời Nhà Trắng, vào tháng 1/2021. Các cuộc điện đàm diễn ra cả khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra từ tháng 2/2022.

Ảnh: Amazon.

Cuộc gọi cuối cùng, theo cuốn sách, diễn ra vào đầu năm 2024. Tại một thời điểm, vào năm 2024, ông Trump đã yêu cầu một phụ tá cấp cao rời khỏi phòng tại biệt thự của ông ở Mar-a-Lago để "ông có thể có một cuộc gọi điện thoại mà ông nói là riêng tư" với nhà lãnh đạo Nga.

Theo Foreign Policy, những tiết lộ này đặt ra câu hỏi liệu ông Trump có vi phạm Đạo luật Logan hay không. Đây là đạo luật cấm công dân Mỹ liên lạc "khi chưa được chính phủ liên bang cho phép" với các quan chức nước ngoài" đến từ các chính phủ đang có tranh chấp với Mỹ.

Trong suốt nhiệm kỳ trước, ông Trump được cho là cũng dành sự tôn trọng rất lớn cho ông Putin. Do đó, Woodward viết, "Việc ông Trump không muốn chỉ trích ông Putin không phải là một hành động đơn lẻ mà là một nét tính cách nhất quán".

Woodward cũng trích dẫn lời Dan Coats, cựu giám đốc tình báo quốc gia của ông Trump, nói rằng bản thân ông từ lâu đã cảm thấy bối rối về mối quan hệ của hai nhà lãnh đạo này. "Việc ông ấy liên lạc và không bao giờ nói điều gì xấu về ông Putin. Đối với tôi… điều đó thật đáng sợ", Coats nói với Woodward.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin của Woodward, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Steven Cheung, đã đáp trả: "Không một câu chuyện bịa đặt nào của Bob Woodward là sự thật".

Bản thân ông Trump cũng đã phủ nhận các thông tin trong War tại một cuộc phỏng vấn với ABC News. "Ông ta là một người kể chuyện. Một người kể chuyện tồi. Và ông ta đã mất trí rồi", Trump nói về Woodward.

Điện Kremlin cũng phủ nhận thông tin ông Putin đã nói chuyện với Trump nhiều lần sau khi vị tỷ phú rời nhiệm sở, tờ báo RBC đưa tin.

Nhiều diễn biến tình báo bí mật Mỹ-Nga

Woodward cũng cung cấp một số chi tiết mới về khoảnh khắc "tên lửa tháng Mười" của ông Biden vào năm 2022. Vào mùa thu năm đó, chính quyền Biden bắt đầu nhận được thông tin tình báo rằng tổng thống Nga đang lo lắng về những tổn thất trên chiến trường.

Các báo cáo tình báo mới chỉ ra rằng có 50% khả năng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, một đánh giá đã tăng đáng kể so với mức 5% và sau đó là 10% trước đó trong cuộc chiến, Woodward viết.

Theo cuốn sách, ông Biden đã nhanh chóng chỉ đạo cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan: "Trên tất cả kênh, hãy liên lạc với người Nga. … Hãy cho họ biết chúng ta sẽ làm gì để đáp trả".

Ông Biden đã yêu cầu nhóm của mình sử dụng "ngôn ngữ mạnh nhưng không tạo ra sự đe dọa trực tiếp", Woodward viết.

Ông Biden được cho là đã nói: “Chúng ta cần mở một kênh liên lạc, không phải để đàm phán về Ukraine mà là để Mỹ và Nga tránh một thảm họa”.

Trong một cuộc điện đàm vào tháng 10/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cảnh báo người đồng cấp Nga, lúc đó là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu: “Các nhà lãnh đạo của chúng tôi và các nhà lãnh đạo của các ngài đã nhiều lần nói rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không bao giờ là thắng lợi và không bao giờ nên xảy ra. Hành động này có thể đưa chúng ta vào con đường đối đầu, kéo theo những tác động hiện hữu cho cả các ngài và chúng tôi. Đừng bước vào con đường trượt dốc đó”.

Woodward cũng xác nhận thông tin từng xuất hiện trong các cuốn sách khác, như cuốn The Return of Great Powers của Jim Sciutto, rằng ông Biden đã cử nhiều phái viên khác, chẳng hạn như Giám đốc CIA Bill Burns, để cảnh báo người Nga và kêu gọi sự giúp đỡ của các cường quốc, đặc biệt là đối tác số 1 của Nga là Trung Quốc, để ngăn cản Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân.

Theo lời Woodward kể lại, Colin Kahl, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc vào thời điểm đó, từng mô tả mùa thu năm 2022 là "có lẽ là khoảnh khắc rùng rợn nhất của toàn bộ cuộc chiến".

Để tránh được những khoảnh khắc tương tự, dư luận đang đặt sự chú ý vào thượng đỉnh Trum-Putin trong tháng này, với hi vọng ít nhất giảm được tình hình căng thẳng trong quan hệ song phương hiện tại.