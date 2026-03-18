Kẻ ái kỷ

Cuốn sách tập trung bóc tách chân dung kẻ ái kỷ - những con người tưởng như tự tin, cuốn hút nhưng ẩn sau đó là sự mong manh, xấu hổ và nhu cầu kiểm soát người khác. Điều khiến Kẻ ái kỷ trở nên hồi hộp nằm ở quá trình nhận diện: từng hành vi thao túng tinh vi, từng lời nói gây tổn thương được phân tích sắc bén, khiến người đọc liên tục tự hỏi: “Mình đã từng gặp người như thế chưa?”

Tâm lý 'ta là chúa tể' của những người ái kỷ phô trương

  • Thứ tư, 18/3/2026 15:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đây là một tuýp người ái kỷ lành tính khá tích cực và thể hiện niềm tin vào sức mạnh cũng như khả năng của bản thân.

Những nhà lãnh đạo có sức hút thường xây dựng hình ảnh cá nhân là một người tự tin, đĩnh đạc.

Họ coi mình là người đặc biệt và xuất chúng. Thông qua sức mạnh của niềm tin, họ thuyết phục những người khác cũng nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Đây là một tuýp người ái kỷ lành tính khá tích cực và thể hiện niềm tin vào sức mạnh cũng như khả năng của bản thân. Tôi biết mình là ai, tôi biết chắc mình phải làm gì và tôi tự tin rằng mình sẽ đạt được những mục tiêu mong muốn.

Tuy nhiên, khi đặt niềm tin thái quá vào sự đặc biệt và xuất chúng của bản thân, mẫu người ái kỷ cực đoan này lại trở nên nguy hiểm, họ tạo dựng một cái tôi được phòng vệ kín kẽ và xa rời thực tế. Để thoát khỏi cảm giác hổ thẹn cốt lõi rằng bản ngã nhỏ bé, phụ thuộc và khiếm khuyết, họ sẽ chạy trốn chính mình, nương tựa vào một cái tôi “ảo tưởng” phóng đại và phủ nhận mọi tổn thương.

“Tôi không khiếm khuyết. Tôi là một người cực kì quan trọng.” Bạn sẽ không bất ngờ gì khi thấy cả Charles Manson, David Koresh và Jim Jones đều xuất thân từ những hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp, đúng không?

Ai ky anh 1

Người ái kỷ phô trương coi mình là trung tâm vũ trụ. Ảnh: Surviving Narcissism.

Mẹ Manson sinh anh ta khi chỉ mới mười lăm tuổi và phải lãnh án tù năm năm khi con trai mới bốn tuổi. Trong khi đó, Koresh là con ngoài giá thú của bà mẹ trẻ mười lăm tuổi, phần lớn thời thơ ấu, anh ta sống cùng ông bà ngoại và chưa bao giờ biết mặt cha mình.

Jim Jones dù đầy đủ cả cha và mẹ, nhưng cha của anh ta là một thương binh, bị tàn tật từ Thế Chiến thứ I và nghiện rượu nặng. Mẹ của Jim lại luôn tin rằng mình đã sinh ra một đấng Messiah1. Để chối bỏ những bi kịch quá khứ và những vết thương tâm lý của bản thân, cả ba người đàn ông này đều coi bản thân là đặc biệt và siêu việt. Từ đó, họ xây dựng một cái tôi vĩ đại với khả năng thuyết phục người khác làm theo ý muốn của bản thân.

Biểu hiện của ba vị “giáo chủ” này nằm ở phần cuối thang bậc ái kỷ và thể hiện không ít biểu hiện của chứng Rối loạn Nhân cách Chống đối Xã hội. Song, không phải trường hợp ái kỷ phô trương nào cũng nghiêm trọng đến vậy. Nhiều người trong số họ có cuộc sống tương đối ổn định và thường đạt được thành công nhờ niềm tin vào sự đặc biệt của bản thân.

Không ít người ái kỷ phô trương có hứng thú với lĩnh vực chính trị, thể thao chuyên nghiệp hay ngành giải trí, bởi thành công trong những lĩnh vực này sẽ cho họ nhiều cơ hội để chứng tỏ địa vị chiến thắng của mình và nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, từ đó khẳng định cái tôi phòng vệ dưới vỏ bọc một cá nhân siêu việt của họ.

Trong nền văn hóa hiện đại ngày càng có xu hướng sùng bái người nổi tiếng, những cá nhân ái kỷ phô trương này thường dễ dàng thoát khỏi sự trừng phạt khi cư xử không đúng mực. Họ thường tự tin thể hiện cái tôi ngạo mạn của mình, như vi phạm các chuẩn mực xã hội, phá vỡ luật lệ, thích nổi nóng, mà không phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Người hâm mộ tha thứ, còn tòa án thì nương tay. Giống như những đứa trẻ có xu hướng ái kỷ mà cha mẹ không kiểm soát kịp thời sự tự cao của chúng, kẻ ái kỷ phô trương không hề nhận được bài học thực tế khi thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác và không tự giới hạn bản thân. Trái lại, họ tin rằng mình có đặc quyền được sở hữu và làm bất cứ điều gì mình muốn.

Joseph Burgo/Bách Việt Books-NXB Phụ Nữ Việt Nam

    Đọc tiếp

    Cach doi pho voi ke ai ky quyen ru hinh anh

    Cách đối phó với kẻ ái kỷ quyến rũ

    11:50 16/3/2026 11:50 16/3/2026

    0

    Rất ít người trong chúng ta có thể chống lại sức hút của một người tạo cho mình cảm giác bản thân là một người thú vị và có giá trị. Đặc biệt, với những người có hoàn cảnh sống không mấy tốt đẹp.

    Ky uc vo gia o Nha van hoa Thanh nien hinh anh

    Ký ức vô giá ở Nhà văn hóa Thanh niên

    2 giờ trước 15:04 18/3/2026

    0

    Với TS Quách Thu Nguyệt, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM hiện lên như không gian lưu giữ trọn vẹn ký ức của một thế hệ trẻ dấn thân.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

