Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kẻ ái kỷ

Cuốn sách tập trung bóc tách chân dung kẻ ái kỷ - những con người tưởng như tự tin, cuốn hút nhưng ẩn sau đó là sự mong manh, xấu hổ và nhu cầu kiểm soát người khác. Điều khiến Kẻ ái kỷ trở nên hồi hộp nằm ở quá trình nhận diện: từng hành vi thao túng tinh vi, từng lời nói gây tổn thương được phân tích sắc bén, khiến người đọc liên tục tự hỏi: “Mình đã từng gặp người như thế chưa?”

Xuất bản

Cách đối phó với kẻ ái kỷ quyến rũ

Rất ít người trong chúng ta có thể chống lại sức hút của một người tạo cho mình cảm giác bản thân là một người thú vị và có giá trị. Đặc biệt, với những người có hoàn cảnh sống không mấy tốt đẹp.

Đối phó với những kẻ Ái kỷ Quyến rũ là một thách thức rất lớn, bởi chúng ta dễ lầm lạc trong cảm giác quá mức hài lòng họ mang tới cho ta, đến nỗi ta không thể nhận ra bản chất của họ. Những kẻ Ái kỷ Quyến rũ thường tìm cách nâng bạn lên thật cao. Họ khiến bạn cảm thấy bản thân vô cùng đặc biệt, hấp dẫn và quyến rũ, như thể bạn là người thắng cuộc. Để có thể đối phó với nhóm người này:

Trước hết, bạn cần hiểu rõ chính mình và nắm thật chắc xu hướng Ái kỷ ở bản thân.

Rất ít người trong chúng ta có thể chống lại sức hút của một người tạo cho mình cảm giác bản thân là một người thú vị và có giá trị. Đặc biệt, với những người có hoàn cảnh sống không mấy tốt đẹp, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ và người thân. Có lẽ họ phải sống trong khao khát được trải nghiệm những thứ mình từng bỏ lỡ.

Vì lẽ đó, khi cảm thấy dường như cuối cùng cơ hội cũng xuất hiện, họ vội vàng cuốn theo như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Khi nhận những bó hoa cùng vài lời đường mật, rằng cô là một người thật xinh đẹp và xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất, từ Seth, chắc chắn Tina đã cảm thấy như mình vừa trúng giải độc đắc. Và hiếm có người may mắn trúng số nào lại nỡ từ bỏ giải thưởng của mình: “Cảm ơn anh. Em không thực sự đặc biệt và xứng đáng như anh nói đâu. Chúng ta thậm chí còn chưa quen nhau ngày nào.”

Giữ khoảng cách với người ái kỷ quyến rũ không dễ. Ảnh: Life Training.

Thật khó để giữ cho đầu óc tỉnh táo và thận trọng khi đối mặt với sức hấp dẫn khó cưỡng của tuýp người Ái kỷ Quyến rũ. Đặc biệt, trong xã hội hiện đại, khi những người chiến thắng và nổi tiếng, những người tưởng như sở hữu tất cả mọi thứ được lý tưởng hóa đến mức cực đại, việc này lại càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng Swithin đã nhận ra dẫu muộn màng, nếu có điều gì dường như quá tốt để trở thành hiện thực thì nhiều khả năng chúng chính xác là như vậy.

Sự lý tưởng hóa có mặt trái vô cùng xấu xí. “Bạn thật hoàn hảo” có thể bất ngờ biến thành “Đồ vô giá trị”. Kẻ Ái kỷ Quyến rũ có thể tạo cho bạn cảm giác của người thắng cuộc, thì cũng đủ khả năng để biến bạn thành một kẻ thất bại thảm hại, một khi giá trị lợi dụng của bạn đã hết. Dù nghe có vẻ hơi nhàm chán và giống một ông bố cổ hủ chuyên giảng chuyện đạo đức, nhưng tôi vẫn phải đưa ra lời khuyên:

Cách tốt nhất để đối phó với tuýp người Ái kỷ Quyến rũ là hãy luôn giữ thái độ khiêm nhường. Đừng tin vào những thứ tình cảm nhất thời. Hãy giữ thái độ hoài nghi trước những người luôn miệng tâng bốc bạn lên tận mây xanh, khi chưa dành đủ nhiều thời gian để tìm hiểu về con người thật của bạn.

Đừng thả trôi mình để nghe theo thứ thông điệp văn hóa chia thế giới này ra làm hai nửa: Người chiến thắng và kẻ thất bại. Đừng cổ vũ suy nghĩ rằng một người hoàn toàn có thể sở hữu tất cả mọi thứ. Hầu hết chúng ta đều phần nào bị ảnh hưởng bởi thông điệp này và những kẻ Ái kỷ Quyến rũ đã lợi dụng điều đó để tô vẽ hình ảnh “người chiến thắng” của mình trong mắt bạn.

Hãy luôn giữ thái độ hoài nghi trước những con người có vẻ “tốt đẹp đến vô thực”. Bên cạnh đó, bạn cũng cần kiểm soát việc thôi thúc mong muốn tưởng hóa đối phương, đặc biệt là khi bạn cảm thấy cuộc đời mình sẽ thay đổi hoàn toàn nếu ở gần người đó.

Đừng vội tin rằng những nỗi đau và các vấn đề cá nhân của bản thân có thể giải quyết ổn thỏa khi ở bên một ai đó có vẻ sống tốt và có câu trả lời cho mọi việc. Không phải ai cũng có thể từ chối một người trao cho bạn một lời hứa về một cuộc sống “hạnh phúc mãi mãi về sau”.

Đừng tự lừa dối bản thân. Thứ hạnh phúc hoàn hảo vốn dĩ không tồn tại. Chỉ bạn mới có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình. Nếu có bất cứ ai hứa hẹn với bạn điều đó, nhiều khả năng là họ đang tìm cách lợi dụng bạn nhằm phục vụ mục đích Ái kỷ của chính họ.

Joseph Burgo/Bách Việt Books-NXB Phụ Nữ Việt Nam

Ái kỷ Ái kỷ Quyến rũ

    Đọc tiếp

    Khoang trong trong long nu hoang nhac pop Madonna hinh anh

    Khoảng trống trong lòng nữ hoàng nhạc pop Madonna

    07:31 14/3/2026 07:31 14/3/2026

    0

    Đối với Madonna, nỗi đau mất mẹ đã để lại trong cô “một cảm giác cô đơn đến lạ thường và một nỗi khao khát mãnh liệt điều gì đó”. Ngôi sao thổ lộ nếu không vượt qua khoảng trống đó, cô đã không quyết liệt đến thế.

    10 tai hai, 4 loi khuyen khi hoc sinh dung AI hinh anh

    10 tai hại, 4 lời khuyên khi học sinh dùng AI

    43 phút trước 12:06 16/3/2026

    0

    "Lớn lên thông minh - Kỹ năng sống cho tuổi học trò" của TS Bảo Đạt đề cập rủi ro khi cho học sinh dùng AI, đồng thời đưa ra 4 lời khuyên để các em sử dụng công nghệ này hợp lý.

    Manh tay chi tien cho an pham ngoai hinh anh

    Mạnh tay chi tiền cho ấn phẩm ngoại

    2 giờ trước 11:09 16/3/2026

    0

    Để hiểu tinh thần gốc cuốn sách, cảm được cái hay trong văn phong của tác giả - những điều sách dịch khó làm được trọn vẹn - Ngọc Mai (28 tuổi, Hà Nội) sẵn sàng chi nhiều hơn cho sách ngoại.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý