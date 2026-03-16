Rất ít người trong chúng ta có thể chống lại sức hút của một người tạo cho mình cảm giác bản thân là một người thú vị và có giá trị. Đặc biệt, với những người có hoàn cảnh sống không mấy tốt đẹp.

Cách đối phó với kẻ Ái kỷ Quyến rũ

Đối phó với những kẻ Ái kỷ Quyến rũ là một thách thức rất lớn, bởi chúng ta dễ lầm lạc trong cảm giác quá mức hài lòng họ mang tới cho ta, đến nỗi ta không thể nhận ra bản chất của họ. Những kẻ Ái kỷ Quyến rũ thường tìm cách nâng bạn lên thật cao. Họ khiến bạn cảm thấy bản thân vô cùng đặc biệt, hấp dẫn và quyến rũ, như thể bạn là người thắng cuộc. Để có thể đối phó với nhóm người này:

Trước hết, bạn cần hiểu rõ chính mình và nắm thật chắc xu hướng Ái kỷ ở bản thân.

Rất ít người trong chúng ta có thể chống lại sức hút của một người tạo cho mình cảm giác bản thân là một người thú vị và có giá trị. Đặc biệt, với những người có hoàn cảnh sống không mấy tốt đẹp, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ và người thân. Có lẽ họ phải sống trong khao khát được trải nghiệm những thứ mình từng bỏ lỡ.

Vì lẽ đó, khi cảm thấy dường như cuối cùng cơ hội cũng xuất hiện, họ vội vàng cuốn theo như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Khi nhận những bó hoa cùng vài lời đường mật, rằng cô là một người thật xinh đẹp và xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất, từ Seth, chắc chắn Tina đã cảm thấy như mình vừa trúng giải độc đắc. Và hiếm có người may mắn trúng số nào lại nỡ từ bỏ giải thưởng của mình: “Cảm ơn anh. Em không thực sự đặc biệt và xứng đáng như anh nói đâu. Chúng ta thậm chí còn chưa quen nhau ngày nào.”

Giữ khoảng cách với người ái kỷ quyến rũ không dễ. Ảnh: Life Training.

Thật khó để giữ cho đầu óc tỉnh táo và thận trọng khi đối mặt với sức hấp dẫn khó cưỡng của tuýp người Ái kỷ Quyến rũ. Đặc biệt, trong xã hội hiện đại, khi những người chiến thắng và nổi tiếng, những người tưởng như sở hữu tất cả mọi thứ được lý tưởng hóa đến mức cực đại, việc này lại càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng Swithin đã nhận ra dẫu muộn màng, nếu có điều gì dường như quá tốt để trở thành hiện thực thì nhiều khả năng chúng chính xác là như vậy.

Sự lý tưởng hóa có mặt trái vô cùng xấu xí. “Bạn thật hoàn hảo” có thể bất ngờ biến thành “Đồ vô giá trị”. Kẻ Ái kỷ Quyến rũ có thể tạo cho bạn cảm giác của người thắng cuộc, thì cũng đủ khả năng để biến bạn thành một kẻ thất bại thảm hại, một khi giá trị lợi dụng của bạn đã hết. Dù nghe có vẻ hơi nhàm chán và giống một ông bố cổ hủ chuyên giảng chuyện đạo đức, nhưng tôi vẫn phải đưa ra lời khuyên:

Cách tốt nhất để đối phó với tuýp người Ái kỷ Quyến rũ là hãy luôn giữ thái độ khiêm nhường. Đừng tin vào những thứ tình cảm nhất thời. Hãy giữ thái độ hoài nghi trước những người luôn miệng tâng bốc bạn lên tận mây xanh, khi chưa dành đủ nhiều thời gian để tìm hiểu về con người thật của bạn.

Đừng thả trôi mình để nghe theo thứ thông điệp văn hóa chia thế giới này ra làm hai nửa: Người chiến thắng và kẻ thất bại. Đừng cổ vũ suy nghĩ rằng một người hoàn toàn có thể sở hữu tất cả mọi thứ. Hầu hết chúng ta đều phần nào bị ảnh hưởng bởi thông điệp này và những kẻ Ái kỷ Quyến rũ đã lợi dụng điều đó để tô vẽ hình ảnh “người chiến thắng” của mình trong mắt bạn.

Hãy luôn giữ thái độ hoài nghi trước những con người có vẻ “tốt đẹp đến vô thực”. Bên cạnh đó, bạn cũng cần kiểm soát việc thôi thúc mong muốn tưởng hóa đối phương, đặc biệt là khi bạn cảm thấy cuộc đời mình sẽ thay đổi hoàn toàn nếu ở gần người đó.

Đừng vội tin rằng những nỗi đau và các vấn đề cá nhân của bản thân có thể giải quyết ổn thỏa khi ở bên một ai đó có vẻ sống tốt và có câu trả lời cho mọi việc. Không phải ai cũng có thể từ chối một người trao cho bạn một lời hứa về một cuộc sống “hạnh phúc mãi mãi về sau”.

Đừng tự lừa dối bản thân. Thứ hạnh phúc hoàn hảo vốn dĩ không tồn tại. Chỉ bạn mới có thể mang lại hạnh phúc cho chính mình. Nếu có bất cứ ai hứa hẹn với bạn điều đó, nhiều khả năng là họ đang tìm cách lợi dụng bạn nhằm phục vụ mục đích Ái kỷ của chính họ.