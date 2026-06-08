Ra mắt sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

Cuốn sách "Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới" tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cuốn sách "Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới". Ảnh: Thụy An.

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách không chỉ tổng kết có hệ thống những vấn đề cốt lõi của công tác tư tưởng trong thời gian qua, mà còn đưa ra những định hướng chiến lược cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với kết cấu gồm sáu phần, cuốn sách phản ánh toàn diện các lĩnh vực trọng yếu của công tác tư tưởng hiện nay: Giữ vững ngọn cờ tư tưởng, củng cố sức mạnh chính trị của Đảng và niềm tin của nhân dân; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bồi đắp thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng; Khẳng định giá trị lịch sử, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; Xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; Nâng cao chất lượng hiệu quả các lĩnh vực khác của công tác tư tưởng.

Tại buổi Lễ, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh những giá trị nổi bật của cuốn sách.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ra mắt sách sáng 8/6. Ảnh: Thụy An.

Một là, cuốn sách đã luận giải một cách có hệ thống vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định công tác tư tưởng phải thực sự “đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện”, trở thành lực lượng xung kích, sáng tạo trong định hình và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị gia đình Việt Nam, chuẩn mực con người Việt Nam.

Hai là, cuốn sách thể hiện rõ tư duy đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, nhất là yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chính trị, tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo; kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, truyền thông số và không gian mạng.

Ba là, sách có ý nghĩa thiết thực đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; tăng cường đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt quân - dân; xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TS Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: Thụy An.

TS Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, đây là công trình có tính tổng kết lý luận và thực tiễn, định hướng và chỉ đạo sâu sắc, là tài liệu tham khảo giá trị đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản; các nhà nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và đông đảo bạn đọc quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Cuốn sách góp phần lan tỏa những tư tưởng chỉ đạo, quan điểm lớn về công tác tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động trong toàn xã hội; qua đó phát huy vai trò của công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo và dân vận trong việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng sách cho lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các đại biểu tham dự buổi lễ.