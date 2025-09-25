Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tương lai Saliba được định đoạt

  Thứ năm, 25/9/2025 18:09 (GMT+7)
Trung vệ William Saliba đạt thỏa thuận gia hạn với Arsenal và dự kiến sẽ đặt bút ký hợp đồng mới trong tuần này.

Real hết cơ hội chiêu mộ Saliba.

Theo The Athletic, Arsenal mở cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Saliba từ đầu hè, nhằm giữ chân anh khi bản giao kèo hiện tại hết hạn vào tháng 6/2027. Trước đó, Saliba là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid, nhưng anh khẳng định hạnh phúc tại Arsenal và mong muốn giành danh hiệu cùng đội bóng thành London.

Thỏa thuận mới dự kiến giữ chân Saliba ở lại Emirates thêm 4 năm, đến hết tháng 6/2029. Kể từ khi gia nhập Arsenal từ Saint-Etienne năm 2019, Saliba trở thành trụ cột của "Pháo thủ". Anh đóng vai trò then chốt trong việc giúp Arsenal duy trì hàng thủ vững chắc nhất Premier League trong hai mùa giải qua.

Mùa trước, Saliba ra sân 51 lần trên mọi đấu trường, góp phần giúp đội bóng của HLV Mikel Arteta lần thứ 3 liên tiếp về nhì tại Premier League và lọt vào bán kết Champions League.

Với việc giữ chân Saliba, Arsenal tiếp tục ổn định bộ khung khi trung vệ Gabriel cũng mới gia hạn vào tháng 6. Bên cạnh đó, tiền đạo Leandro Trossard và các tài năng trẻ tự đào tạo như Ethan Nwaneri và Myles Lewis-Skelly cũng ký hợp đồng mới hè này.

