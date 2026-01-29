Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tương lai của Mourinho gây chú ý

  • Thứ năm, 29/1/2026 18:00 (GMT+7)
  • 53 phút trước

HLV Jose Mourinho có thể sớm chia tay Benfica khi ông đứng trước 2 lựa chọn lớn trong thời gian tới.

Mourinho có thể không gắn bó lâu dài với Benfica.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mourinho được cho là rất khó tiếp tục gắn bó lâu dài với Benfica. Nhà báo Alfredo Relano của tờ Cope tiết lộ "Người đặc biệt" được cho là sẽ sớm nhận được hai lời mời mang tầm vóc khổng lồ.

Một trong số đó đến từ Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez xem Mourinho là phương án đáng cân nhắc cho băng ghế huấn luyện. Trong nhiệm kỳ 2010/2013, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng giúp Real giành La Liga và Cúp Nhà vua, đồng thời xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Barcelona thời đỉnh cao. Quan hệ giữa hai bên không trọn vẹn, nhưng Perez vẫn dành cho Mourinho sự tôn trọng đặc biệt.

Lựa chọn còn lại là tuyển Bồ Đào Nha. AS tiết lộ nếu HLV Roberto Martinez không hoàn thành mục tiêu tại World Cup 2026, Mourinho sẽ nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế thuyền trưởng Seleccao. Với uy tín, cá tính và kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn, ông được xem là gương mặt đủ tầm để dẫn dắt thế hệ ngôi sao hiện tại của bóng đá Bồ Đào Nha.

Bản thân Mourinho từng khẳng định không khép lại cánh cửa trở lại những đội bóng cũ, miễn là "đúng CLB, đúng cấu trúc và đúng tham vọng". Trong bối cảnh mùa giải còn dài, tương lai của "Người đặc biệt" có thể chưa ngã ngũ, nhưng rõ ràng, Mourinho đang đứng trước ngã rẽ lớn tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.

Phản ứng của Mourinho sau chiến thắng nghẹt thở

HLV Jose Mourinho tự hào sau khi Benfica giành chiến thắng kịch tính 4-2 trước Real Madrid ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League rạng sáng 29/1.

11 giờ trước

Khoảnh khắc điên rồ của thầy trò Mourinho ở Champions League

Rạng sáng 29/1, Benfica đánh bại Real Madrid 4-2 để lách qua khe cửa hẹp vào vòng play-off.

13 giờ trước

Đội của Mourinho có biến

Rạng sáng 25/1, khoảng 200 cổ động viên Benfica xuất hiện tại sân tập của chính đội bóng, chặn lối vào nhằm bày tỏ sự bất mãn.

05:52 25/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý