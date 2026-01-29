Tương lai của Mourinho gây chú ý

HLV Jose Mourinho có thể sớm chia tay Benfica khi ông đứng trước 2 lựa chọn lớn trong thời gian tới.

Mourinho có thể không gắn bó lâu dài với Benfica.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Mourinho được cho là rất khó tiếp tục gắn bó lâu dài với Benfica. Nhà báo Alfredo Relano của tờ Cope tiết lộ "Người đặc biệt" được cho là sẽ sớm nhận được hai lời mời mang tầm vóc khổng lồ.

Một trong số đó đến từ Real Madrid. Chủ tịch Florentino Perez xem Mourinho là phương án đáng cân nhắc cho băng ghế huấn luyện. Trong nhiệm kỳ 2010/2013, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng giúp Real giành La Liga và Cúp Nhà vua, đồng thời xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Barcelona thời đỉnh cao. Quan hệ giữa hai bên không trọn vẹn, nhưng Perez vẫn dành cho Mourinho sự tôn trọng đặc biệt.

Lựa chọn còn lại là tuyển Bồ Đào Nha. AS tiết lộ nếu HLV Roberto Martinez không hoàn thành mục tiêu tại World Cup 2026, Mourinho sẽ nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế thuyền trưởng Seleccao. Với uy tín, cá tính và kinh nghiệm dày dạn ở các giải đấu lớn, ông được xem là gương mặt đủ tầm để dẫn dắt thế hệ ngôi sao hiện tại của bóng đá Bồ Đào Nha.

Bản thân Mourinho từng khẳng định không khép lại cánh cửa trở lại những đội bóng cũ, miễn là "đúng CLB, đúng cấu trúc và đúng tham vọng". Trong bối cảnh mùa giải còn dài, tương lai của "Người đặc biệt" có thể chưa ngã ngũ, nhưng rõ ràng, Mourinho đang đứng trước ngã rẽ lớn tiếp theo trong sự nghiệp cầm quân.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.