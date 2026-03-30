Tương lai của Kubo gây chú ý

Tương lai Takefusa Kubo phụ thuộc trực tiếp vào tấm vé dự cúp châu Âu và tham vọng giành danh hiệu của Real Sociedad.

Kubo chưa vội quyết định tương lai.

Cầu thủ người Nhật Bản vắng mặt từ tháng 1, nhưng nỗ lực kịp tái xuất La Liga, có thể ở các trận gặp Levante hoặc Alaves trên sân Anoeta. Mục tiêu lớn của Kubo là đạt thể trạng tốt nhất trước ngày 18/4, thời điểm Real Sociedad đối đầu Atletico Madrid ở chung kết Copa del Rey tại Seville.

Gia nhập đội bóng xứ Basque năm 2022, Kubo nhanh chóng trở thành trụ cột. Phong độ ấn tượng giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB Premier League, Serie A và Bundesliga. Đáng chú ý, Real Madrid vẫn nắm 50% giá trị chuyển nhượng trong tương lai của cầu thủ này.

Tuy nhiên, theo AS, tương lai của Kubo phụ thuộc lớn vào thành tích của Real Sociedad. Sau mùa giải trước gây thất vọng khi không giành vé dự cúp châu Âu, đội bóng tiếp tục khởi đầu chật vật mùa này, thậm chí có lúc rơi vào nhóm xuống hạng. Điều đó dẫn đến việc HLV Sergio Francisco bị sa thải hồi tháng 12.

Bước ngoặt đến khi Pellegrino Matarazzo tiếp quản. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Mỹ, Real Sociedad hồi sinh mạnh mẽ, trở lại cuộc đua giành vé châu Âu và đứng trước cơ hội giành danh hiệu.

Với Kubo, việc được thi đấu tại cúp châu Âu là yếu tố then chốt. Anh từng thừa nhận muốn chơi những trận đấu cáp châu lục. Dù vẫn còn hợp đồng, ngôi sao 24 tuổi chưa vội quyết định tương lai. Thay vào đó, anh tập trung cho mục tiêu lớn trước mắt, gồm cả World Cup 2026.

Sự hồi sinh của Real Sociedad vì thế sẽ đóng vai trò quyết định trong việc giữ chân Kubo trước sự chèo kéo từ các ông lớn châu Âu.