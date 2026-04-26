Tung tin giả về Xiaomi, một người bị bắt

Xiaomi báo cảnh sát việc bị một người tung tin giả, ảnh hưởng tiêu cực đến công ty. Sau đó, cá nhân này bị bắt tạm giam.

Bên trong một cửa hàng Xiaomi. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/4, người phát ngôn của Xiaomi cho biết đã ghi nhận vụ việc một tài khoản cá nhân tung tin giả về lãnh đạo công ty trên nhiều nhóm WeChat. Công ty đã báo cáo đến cảnh sát Trung Quốc và người người nói trên đã bị bắt tạm giam. Xiaomi tuyên bố sẽ hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi trước các hành vi lan truyền thông tin sai lệch, cố tình bôi nhọ danh tiếng của hãng và Lei Jun.

“Mới đây, chúng tôi phát hiện một người dùng tên Li Mouhua đã bịa đặt và lan truyền tin đồn về công ty và người sáng lập Lei Jun trong nhóm WeChat. Sau khi báo vụ việc cho cảnh sát, cơ quan chức năng điều tra và bắt giữ thủ phạm. Hiện Li Mouhua đang bị tạm giam 10 ngày vì tội cố ý lan quyền tin đồn và gây rối trật tự công cộng.

Chúng tôi luôn tôn trọng và tiếp cận góp ý, phê bình từ mọi tầng lớp người dùng. Nhưng Internet không phải vùng vô pháp. Chúng tôi sẽ tiến hành biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.”, tài khoản đại diện Xiaomi công bố.

Bài đăng đính chính của trợ lý Xu Jieyun. Ảnh: Weibo.

Theo Southern Metropolis Daily, đoạn nhắn tin với nội dung “Lei Jun bị người dân chặn đầu xe ở trạm dịch vụ” lan truyền và gây chú ý vào tuần trước. Thông tin chưa được kiểm chứng nhưng nhanh chóng lan truyền và được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại, nhận về hàng nghìn bình luận.

Tuy nhiên, thông tin nói trên đã nhanh chóng bị bác bỏ. Ông Xu Jieyun, Trợ lý của Lei Jun cho biết khung cảnh này vốn là đám đông vây quanh xe Chủ tịch Xiaomi khi ông dừng lại ghi nhận quãng đường di chuyển. Đây vốn là một phần trong buổi livestream không nghỉ, ghi nhận quãng đường di chuyển của mẫu Xiaomi SU7 mới.

Từ sau khi công bố mẫu xe điện đầu tiên, Xiaomi đối mặt với làn sóng tấn công trên mạng xã hội. Hãng này chịu nạn tin giả và phản ứng tiêu cực tăng lên đáng kể so với giai đoạn chỉ làm điện thoại. Công ty phải nhiều lần dùng đến biện pháp mạnh như khởi kiện, để xử lý những vụ việc như vậy. Nhiều tài khoản phải công khai xin lỗi khi đăng tin giả và có ý đồ phá hoại.