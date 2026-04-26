iPhone 17 Pro Max làm nên lịch sử

  • Chủ nhật, 26/4/2026 13:19 (GMT+7)
Việc phi hành gia dùng iPhone quay lại cảnh Trái Đất lặn sau Mặt Trăng cho thấy smartphone hiện đại đã đủ sức thay thế máy ảnh chuyên nghiệp trong những khoảnh khắc lịch sử.

iPhone 17 Pro Max được sử dụng trong sứ mệnh Artemis II để ghi lại khoảnh khắc lịch sử. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 22/4, NASA công bố đoạn video Earthshine do phi hành gia Christina Koch quay bằng iPhone 17 Pro Max trong cabin tàu Orion, ở thời điểm tàu cách Trái Đất khoảng 54.500 km. Video cho thấy khuôn mặt Koch được chiếu sáng hoàn toàn bởi ánh mặt trời phản chiếu từ Trái Đất, không qua nguồn sáng nhân tạo khác. Sau vài giây, Koch quay camera ra ngoài cửa sổ, để lộ hình ảnh Trái Đất lơ lửng trong không gian với phản chiếu mờ của chiếc iPhone trên mặt kính.

Đây không phải chiếc iPhone 17 Pro Max duy nhất xuất hiện trong sứ mệnh lịch sử này. Cả 4 phi hành gia Artemis II gồm chỉ huy Reid Wiseman, chuyên viên kỹ thuật Victor Glover cùng các chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch và Jeremy Hansen đều mang theo iPhone 17 Pro Max cho mục đích ghi chép cá nhân. Tháng 2, NASA chính thức công nhận iPhone đủ tiêu chuẩn sử dụng lâu dài trong môi trường vũ trụ.

Trước khi video Earthshine được công bố, chỉ huy Wiseman cũng đã chia sẻ một đoạn video quay qua cửa hông tàu bằng iPhone 17 Pro Max với zoom quang học 8x, tương đương khoảng 200 mm.

"Chỉ một cơ hội trong đời. Như nhìn hoàng hôn trên biển từ chiếc ghế xa lạ nhất trong vũ trụ, tôi không thể cưỡng lại việc quay video cảnh Trái Đất bằng điện thoại", Wiseman viết trên X. Ông cho biết video không cắt ghép, zoom 8x cho góc nhìn gần tương đương mắt người.

Các video và ảnh từ Artemis II đã lan truyền rộng rãi sau khi phi hành đoàn hạ cánh an toàn ngày 10/4. Nhà thiên văn học Andrew McCarthy gọi video Earthset của Wiseman là "sản phẩm đáng kinh ngạc nhất từng được quay bằng điện thoại".

Apple cũng nhanh chóng lên tiếng sau sứ mệnh. CEO Tim Cook viết trên mạng xã hội rằng các phi hành gia đã ghi lại kỳ quan của vũ trụ và hành tinh chúng ta một cách tuyệt đẹp, đưa nhiếp ảnh iPhone lên tầm cao mới.

Về mặt kỹ thuật, chiếc iPhone dùng trong sứ mệnh đã qua quy trình chuẩn bị đặc biệt. Toàn bộ mạch phát tín hiệu radio gồm WiFi, Bluetooth và sóng di động bị vô hiệu hóa vĩnh viễn bằng firmware tùy chỉnh. Thiết bị được tháo rời và lắp lại trong phòng sạch để loại bỏ hạt bụi và vật liệu có thể gây ô nhiễm bộ lọc duy trì sự sống của tàu. Ngoài các điều chỉnh này, máy vẫn sở hữu phần cứng tiêu chuẩn với chip A19, pin lithium nguyên bản và kính Ceramic Shield 2. Ảnh được chuyển sang máy chủ nội bộ của tàu qua cáp USB-C trước khi truyền về Trái Đất qua mạng Deep Space Network của NASA.

Phần lớn ảnh chính thức từ sứ mệnh vẫn được chụp bằng Nikon D5, Nikon Z9 và GoPro HERO4 Black. Song, các video iPhone từ sứ mệnh Artemis II cho thấy điện thoại tiêu dùng hiện đại có thể lấp đầy khoảng trống giữa thiết bị chuyên nghiệp và ghi chép cá nhân, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhất mà con người từng đặt chân tới.

Minh Hoàng

