Phi hành gia lên Mặt Trăng đeo tai nghe gì?

Phi hành gia NASA Jessica Meir đã chia sẻ một đoạn video ghi lại quá trình rèn luyện thể lực ngay trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) với sự xuất hiện của chiếc AirPods.

Kể cả bên ngoài Trái Đất, chiếc tai nghe AirPods vẫn là phụ kiện không thể thiếu khi tập thể dục. Ảnh: 9to5Mac.

Bên cạnh iPhone 17 Pro Max được sử dụng để chụp ảnh Trái Đất từ sứ mệnh Artemis II, AirPods cũng là thiết bị đồng hành hữu dụng nhất của các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Thiết bị công nghệ này đã xuất hiện trong đoạn video mới nhất được phi hành gia NASA Jessica Meir chia sẻ về quá trình rèn luyện thể lực ngay trên ISS.

Trong môi trường ồn ào của các hệ thống duy trì sự sống và lơ lửng ở vận tốc hơn 28.000 km/h, thiết bị được nữ phi hành gia tin dùng để nghe nhạc chính là một chiếc AirPods quen thuộc.

Điều thú vị là nỗi ám ảnh về việc "rơi văng mất AirPods" khi đang vận động mạnh ở mặt đất lại bị triệt tiêu hoàn toàn ở ISS. Nhờ môi trường không trọng lực loại bỏ lực kéo vật lý, chiếc tai nghe nằm gọn và an toàn tuyệt đối trên tai phi hành gia dù họ có lộn vòng giữa không trung.

Trong môi trường vi trọng lực, cơ và xương không chịu trọng lượng và nhanh chóng teo lại, đồng thời sức khỏe tim mạch giảm mạnh. Do đó, các phi hành gia cũng phải thường xuyên tập thể dục để có thể tránh được những tác hại không tốt khi ngồi quá nhiều.

“Nếu không tập thể dục thường xuyên, chúng ta sẽ mất khối lượng cơ bắp và mật độ xương đáng kể”, Jessica Meir cho biết.

Với hy vọng ngăn chặn sự suy giảm này, NASA đã cung cấp thiết bị tập thể dục cho trạm vũ trụ vào thập niên 90 thế kỷ trước. Các phi hành gia bắt đầu tập luyện chăm chỉ và chậm rãi trong vài giờ mỗi ngày, điều chỉnh nhịp độ bản thân để tránh chấn thương, mệt mỏi.