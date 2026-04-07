Ứng dụng nhắn tin của Samsung bị khai tử

  • Thứ ba, 7/4/2026 05:58 (GMT+7)
Samsung xác nhận sẽ ngừng hỗ trợ ứng dụng Samsung Messages từ tháng 7, đồng thời khuyến nghị người dùng chuyển sang Google Messages để tối ưu hóa trải nghiệm.

Samsung khuyến nghị người dùng chuyển sang ứng dụng nhắn tin của Google. Ảnh: How2Geek.

Samsung vừa chính thức thông báo kế hoạch ngừng hoạt động ứng dụng nhắn tin mặc định Samsung Messages. Theo thông tin trên trang web của hãng, ứng dụng này sẽ hoàn toàn bị khai tử vào tháng 7. Đây được xem là một phần trong chiến lược thống nhất trải nghiệm người dùng trên hệ sinh thái Android.

Trước thời điểm ngừng hỗ trợ hoàn toàn, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc khuyến khích người dùng sớm chuyển đổi sang Google Messages. Samsung khẳng định việc chuyển sang ứng dụng của Google có thể “nâng cấp trải nghiệm nhắn tin”, đồng thời đảm bảo “trải nghiệm nhắn tin nhất quán và thống nhất” trên các thiết bị Android.

Quá trình ngừng hỗ trợ sẽ không diễn ra đồng loạt. Samsung hướng dẫn người dùng chủ động kiểm tra ngày dừng hoạt động cụ thể ngay trong ứng dụng. Điều này cho thấy việc thay đổi có thể được thực hiện theo từng giai đoạn hoặc tùy theo khu vực địa lý khác nhau.

Thông báo chính thức trên trang web của hãng. Ảnh: Samsung.

Bước đi này đã được dự báo từ trước. Vào tháng 7/2024, Samsung từng thông báo về việc thay đổi ứng dụng nhắn tin mặc định trên điện thoại Galaxy. Trong những năm gần đây, hãng đã hợp tác chặt chẽ với Google để đẩy mạnh tin nhắn thông qua giao thức Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện (RCS). Dòng Galaxy S26 đã được cài đặt sẵn Google Messages, loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của Samsung Messages ngay từ khi xuất xưởng.

Tuy nhiên, không phải mọi người dùng đều chịu ảnh hưởng ngay lập tức. Theo thông báo từ hãng, “các thiết bị chạy Android 11 trở xuống sẽ tiếp tục hỗ trợ ứng dụng này” do tương thích kỹ thuật.

Việc khai tử ứng dụng biểu tượng sau nhiều năm gắn bó đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Samsung. Thay vì duy trì nền tảng riêng, hãng chọn cách đồng bộ hóa để người dùng tận hưởng các tiêu chuẩn nhắn tin hiện đại nhất từ Google. Người dùng nên bắt đầu sao lưu và làm quen với giao diện mới để tránh gián đoạn liên lạc trong tương lai.

Lee Kun Hee - Những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung

Cuốn sách cho thấy những chọn lựa chiến lược nhạy bén và đúng đắn của ông Lee Kun Hee, từng bước đưa Samsung đến vị trí hôm nay. Bên cạnh đó, sách đề cập tinh thần và ý chí lao động, thái độ làm việc quyết liệt, phong cách quản lý độc đáo của Lee Kun Hee.

Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.

Hồi kết của điện thoại gập ba Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung dừng bán Galaxy Z TriFold tại Hàn Quốc từ ngày 17/3, chỉ 3 tháng sau khi ra mắt. Lý do được cho là chi phí sản xuất quá cao, khiến lợi nhuận gần như bằng không.

07:20 17/3/2026

Khách ‘sộp’ của Samsung

Google lần đầu lọt top 5 khách hàng lớn nhất của Samsung.

08:24 12/3/2026

Việt Anh

Samsung Samsung Google Messages Galaxy S26 RCS Android 11 Khai tử

