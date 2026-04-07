Ứng dụng nhắn tin của Samsung bị khai tử

Samsung xác nhận sẽ ngừng hỗ trợ ứng dụng Samsung Messages từ tháng 7, đồng thời khuyến nghị người dùng chuyển sang Google Messages để tối ưu hóa trải nghiệm.

Samsung khuyến nghị người dùng chuyển sang ứng dụng nhắn tin của Google. Ảnh: How2Geek.

Samsung vừa chính thức thông báo kế hoạch ngừng hoạt động ứng dụng nhắn tin mặc định Samsung Messages. Theo thông tin trên trang web của hãng, ứng dụng này sẽ hoàn toàn bị khai tử vào tháng 7. Đây được xem là một phần trong chiến lược thống nhất trải nghiệm người dùng trên hệ sinh thái Android.

Trước thời điểm ngừng hỗ trợ hoàn toàn, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc khuyến khích người dùng sớm chuyển đổi sang Google Messages. Samsung khẳng định việc chuyển sang ứng dụng của Google có thể “nâng cấp trải nghiệm nhắn tin”, đồng thời đảm bảo “trải nghiệm nhắn tin nhất quán và thống nhất” trên các thiết bị Android.

Quá trình ngừng hỗ trợ sẽ không diễn ra đồng loạt. Samsung hướng dẫn người dùng chủ động kiểm tra ngày dừng hoạt động cụ thể ngay trong ứng dụng. Điều này cho thấy việc thay đổi có thể được thực hiện theo từng giai đoạn hoặc tùy theo khu vực địa lý khác nhau.

Thông báo chính thức trên trang web của hãng. Ảnh: Samsung.

Bước đi này đã được dự báo từ trước. Vào tháng 7/2024, Samsung từng thông báo về việc thay đổi ứng dụng nhắn tin mặc định trên điện thoại Galaxy. Trong những năm gần đây, hãng đã hợp tác chặt chẽ với Google để đẩy mạnh tin nhắn thông qua giao thức Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện (RCS). Dòng Galaxy S26 đã được cài đặt sẵn Google Messages, loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của Samsung Messages ngay từ khi xuất xưởng.

Tuy nhiên, không phải mọi người dùng đều chịu ảnh hưởng ngay lập tức. Theo thông báo từ hãng, “các thiết bị chạy Android 11 trở xuống sẽ tiếp tục hỗ trợ ứng dụng này” do tương thích kỹ thuật.

Việc khai tử ứng dụng biểu tượng sau nhiều năm gắn bó đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Samsung. Thay vì duy trì nền tảng riêng, hãng chọn cách đồng bộ hóa để người dùng tận hưởng các tiêu chuẩn nhắn tin hiện đại nhất từ Google. Người dùng nên bắt đầu sao lưu và làm quen với giao diện mới để tránh gián đoạn liên lạc trong tương lai.