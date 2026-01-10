Từng nặng gần 137 kg, cô gái 'lột xác' giảm 54 kg nhờ quy tắc đơn giản

Cô gái người Anh nặng gần 137 kg và sau đó giảm hơn 54 kg, trung bình 6 kg mỗi tháng, nhờ thay đổi lối sống và kiểm soát calo bền vững.

Daisie tin rằng quan điểm sống của cô đã thay đổi hoàn toàn khi giảm cân.

Từng ăn đồ ăn mang về mỗi ngày trong tuần và hầu như mọi bữa cuối tuần, nhưng Daisie Jenson (28 tuổi) đã giảm hơn 40% trọng lượng cơ thể sau khi từ bỏ thói quen ăn uống vô độ và chuyển sang chế độ ăn kiểm soát calo. Câu chuyện của cô là lời nhắn nhủ về những thay đổi lối sống bền vững thay vì các chế độ ăn kiêng nhất thời.

Vòng xoáy lo âu và ăn uống vô độ

Daisie Jenson làm công việc quản lý đảm bảo chất lượng công trình đường phố đến từ Dartford, hạt Kent (Anh).

Trong nhiều năm, cô luôn vật lộn với cân nặng của mình, thử đủ kiểu ăn kiêng thịnh hành nhưng đều bỏ cuộc sau khi chỉ giảm được khoảng 6kg. Sự lo âu kéo dài khiến thói quen ăn uống của Daisie mất kiểm soát, và cân nặng của cô tăng vọt trong giai đoạn 2019 - 2023.

Theo chia sẻ, từ mức khoảng 101,6kg năm 2019, Daisie tăng thêm khoảng 31,75kg chỉ trong 4 năm, chạm mốc 136,96 kg vào hè 2023. Với chiều cao 176,5 cm, cô có chỉ số béo phì BMI là 44 và mặc quần áo cỡ 20.

“Tôi thực sự phải chịu đựng chứng lo âu nặng đến mức tự nhốt mình trong phòng. Tôi không muốn tham gia bất kỳ kế hoạch xã hội nào, kể cả việc đi bộ ra cửa hàng gần nhà, vì sợ gặp ai đó và họ sẽ thấy tôi đã tăng cân nhiều thế nào", cô kể.

Trong những năm cân nặng tăng nhanh, Daisie thừa nhận mình ăn uống theo cảm xúc. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, cô gọi đồ ăn mang về mỗi ngày. Kể cả cuối tuần, hầu như bữa nào cũng là đồ ăn nhanh. Bên cạnh đó là thói quen “ăn vụng” nhiều gói bánh quy và túi khoai tây chiên cỡ lớn mỗi tuần.

“Mỗi lần tôi đi khám vì những vấn đề như viêm amidan, bác sỹ đều nhắc đến cân nặng, và điều đó luôn khiến tôi rất khó chịu. Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng tôi cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, như thể mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét", Daisie nói.

Đỉnh điểm đến hè năm 2023, khi Daisie gặp khó khăn để thắt dây an toàn trên một chuyến bay. Khoảnh khắc ấy trở thành cú hích khiến cô quyết định phải thay đổi.

Quyết định thay đổi và quy tắc cốt lõi

Tháng 7/2023, Daisie bắt đầu chương trình The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan - kế hoạch giảm cân cá nhân hóa với tư vấn trực tiếp. Cô khởi động bằng giai đoạn sử dụng bốn sản phẩm thay thế bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày, như thanh năng lượng, cháo, sinh tố và đồ uống lắc, nhằm tạo thâm hụt calo.

giảm

Daisie cho biết sự tự tin của cô đã được cải thiện kể từ khi giảm cân.

“Lúc đầu tôi khá lo lắng, vì trước đây có lẽ tôi đã nạp rất nhiều calo mỗi ngày, nên việc giảm xuống khoảng 800 calo thật sự khó. Nhưng dần dần tôi thích nghi. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, tôi không phải suy nghĩ quá nhiều về việc ăn gì, và điều đó rất tiện", cô nói.

Nguyên tắc mà Daisie theo đuổi xuyên suốt là duy trì lượng calo nạp vào thấp hơn lượng calo cơ thể đốt cháy. Theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), để giảm cân an toàn và bền vững ở mức 0,5 - 1kg mỗi tuần, hầu hết mọi người được khuyên giảm khoảng 600 calo mỗi ngày. Con số tham chiếu là không quá 1.900 calo/ngày với đa số nam giới và 1.400 calo/ngày với đa số phụ nữ.

Bên cạnh việc kiểm soát bữa ăn, Daisie cũng cắt giảm rượu bia, chỉ thỉnh thoảng uống rượu mạnh thay vì các loại đồ uống nhiều calo như bia và rượu vang.

Những con số biết nói

Sau 5 tuần đầu tiên, Daisie giảm hơn 6,35kg và chuyển sang giai đoạn tiếp theo, sản phẩm thay thế bữa ăn kết hợp một bữa tối ít calo, chủ yếu là rau và protein. Để tiện lợi, bữa tối của cô thường là salad hoặc các bữa ăn chế biến sẵn đã được kiểm soát lượng calo.

Trong vài tháng tiếp theo, trung bình mỗi tháng Daisie giảm khoảng 6,35kg. Cô bổ sung thói quen uống khoảng 4 lít nước mỗi ngày và tham gia các buổi tập luyện cá nhân để hỗ trợ quá trình giảm cân.

Từ mức gần 137kg, đến nay Daisie còn 80,96kg, giảm hơn 54kg, tương đương hơn 40% trọng lượng cơ thể. Cô mặc cỡ 14 và chỉ số BMI hiện là 26, thuộc nhóm thừa cân.

“Cuộc sống của tôi đã thay đổi theo nhiều cách. Thành quả không chỉ thể hiện trên chiếc cân. Giờ tôi thích thú mua sắm. Nhiều năm qua tôi bị giới hạn trong những cửa hàng lớn vì thân hình quá khổ", Daisie cười nói

Cô cho biết sức khỏe tinh thần cải thiện rõ rệt, cùng với toàn bộ quan điểm sống. “Mọi người nói tôi trông tự tin hơn rất nhiều. Chứng lo âu giảm đi, tâm trí tôi bình tĩnh hơn. Trước đây tôi thường đau lưng khi đi bộ, giờ thì hết rồi", Daisie chia sẻ.

Các bác sỹ nói rằng hiện tại cô có khả năng mang thai cao hơn, ngay cả khi mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Sự thay đổi về thể chất kéo theo bước ngoặt trong sự nghiệp, từ công việc hành chính 9–17h, Daisie giờ đây đi khắp đất nước để huấn luyện cho 40–50 người.

“Cuộc sống của tôi đã thay đổi theo nhiều cách đến mức không thể kể hết", cô nói.

Sự ghi nhận và mục tiêu phía trước

Tháng 11/2025, Daisie được vinh danh với giải thưởng “Sự thay đổi của năm” tại lễ trao giải của The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan. “Thật sự rất xúc động, tôi đã khóc nhiều lần trong ngày hôm đó. Đó là một ngày tôi sẽ nhớ mãi", cô kể.

Cô gái 28 tuổi "lột xác" giảm 54kg.

Nhìn về phía trước, Daisie tin rằng mình có thể duy trì cân nặng hiện tại và hy vọng sẽ giảm thêm vài cân trước khi chuyển trọng tâm sang giai đoạn duy trì lâu dài.

Từ trải nghiệm của bản thân, Daisie kêu gọi mọi người tránh xa các chế độ ăn kiêng “ăn xổi” và tập trung vào những thay đổi lối sống có thể duy trì.

“Bạn cần thay đổi lối sống và hiểu rằng đó không thể là điều tạm thời. Hãy đi từng bước một và đừng lo lắng việc sẽ mất bao lâu để giảm cân", cô nhấn mạnh.

Đôi khi, theo Daisie, không nên quá vội vàng. Hãy tận hưởng cảm giác khỏe hơn và cuộc sống mới của mình. Đó là điều tốt nhất Daisie từng làm.