Axel Tuanzebe yêu cầu bồi thường hơn 1 triệu bảng vì cho rằng MU xử lý sai chấn thương nghiêm trọng ở cột sống, khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuanzebe kiện MU vì tắc trách y tế.

Theo tài liệu mà Sky Sports thu thập được, trung vệ 27 tuổi cáo buộc MU thiếu sót trong tư vấn y khoa, chẩn đoán và điều trị, khiến chấn thương lưng của anh trở nên mạn tính.

Tuanzebe gia nhập học viện "Quỷ đỏ" năm 8 tuổi, từng được vinh danh Cầu thủ trẻ hay nhất năm 2015, và ra mắt đội một đầu năm 2017. Dù từng gây ấn tượng mạnh trong một số trận đấu lớn – như màn khóa chặt Mbappe ở Champions League, sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn vì chấn thương.

Trọng tâm đơn kiện xoay quanh chấn thương "pars fracture" – dạng gãy mỏi ở phần dưới cột sống mà Tuanzebe gặp phải vào tháng 1/2020. Anh cho rằng đội ngũ y tế MU không cho nghỉ ngơi, không giới thiệu bác sĩ chuyên khoa, mà để anh tiếp tục tập luyện và thi đấu. Hậu quả là tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn tới "gãy xương song phương cấp độ 4" và tình trạng đau mạn tính.

Theo hồ sơ, chỉ 3 tháng sau chấn thương đầu tiên, Tuanzebe được phép trở lại đội trẻ, rồi đá cho đội một vào tháng 10/2020. Đến khi được Napoli kiểm tra y tế khi sang Serie A năm 2022, các bác sĩ Italy phát hiện vết nứt cột sống kéo dài và viêm khớp đốt sống – dấu hiệu cho thấy chấn thương tồn tại từ lâu.

Tuanzebe từng được đánh giá là một trung vệ tài năng ở MU.

Tuy nhiên, bác sĩ trưởng của MU khi đó – Steve McNally – được cho là xem nhẹ nguy cơ chấn thương. Ông cho rằng đó chỉ là dạng rối loạn tư thế hay viêm nhẹ và không cần phẫu thuật. Ông McNally rời CLB cuối năm 2022 sau 16 năm làm việc và bị nêu đích danh trong hồ sơ vụ kiện.

Cầu thủ hiện thuộc biên chế Burnley khẳng định nếu được chẩn đoán và điều trị đúng cách vào năm 2020, anh có thể duy trì sự nghiệp đỉnh cao mà không bị giới hạn thể lực. Tuanzebe cho biết chỉ đến tháng 4/2023 – tức 3 năm sau, anh mới được áp dụng phác đồ điều trị phù hợp.

Dù vẫn thi đấu ở Ngoại hạng Anh, hậu vệ người CH Congo cho rằng thu nhập và cơ hội nghề nghiệp của anh bị tổn thất nghiêm trọng do hậu quả y khoa kéo dài.

MU từ chối bình luận về vụ việc, trong khi giới chuyên môn nhận định đây có thể là một trong những vụ kiện y tế hiếm hoi liên quan đến cầu thủ của CLB hàng đầu nước Anh, mở ra tiền lệ đáng chú ý cho mối quan hệ giữa các đội bóng và cầu thủ trong công tác điều trị chấn thương.