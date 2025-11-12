Casemiro lên tiếng về tương lai ở MU

Casemiro hiểu rõ thời gian không đứng về phía mình.

Ở tuổi 33, khi hợp đồng với Manchester United sắp hết hạn, anh vẫn nói bằng giọng điềm tĩnh: “Tiếp tục là điều không thể tránh khỏi”. Một câu nói ngắn, nhưng đủ để thấy khát khao chưa tàn trong tiền vệ người Brazil.

Từ đầu mùa, Casemiro đá chính 9 trận ở Premier League. Anh không còn nhanh như trước, nhưng kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu vẫn giúp Ruben Amorim yên tâm. Dù vậy, việc Casemiro là cầu thủ nhận lương cao nhất đội khiến câu hỏi về tương lai trở nên nhạy cảm. Manchester United có quyền gia hạn một năm, nhưng chưa ai dám khẳng định điều gì.

Trong cuộc phỏng vấn với O Globo, Casemiro nói về bóng đá với sự giản dị hiếm thấy: anh coi đây là cuộc sống của mình, nhưng cũng nghĩ đến gia đình. Cựu sao Real Madrid không mơ xa, chỉ tập trung vào “buổi tập tốt ngày mai và trận đấu hay cuối tuần”. Một tư duy chuyên nghiệp đến tận cùng.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim tỏ ra thực tế với chia sẻ: “Hãy tập trung cho mùa này, rồi tính sau”. Câu trả lời vừa là lời bảo vệ học trò, vừa là thông điệp rõ ràng: Manchester United đang sống trong hiện tại.

Với Casemiro, tương lai có thể mở ra ở bất cứ đâu. Nhưng vào lúc này, anh vẫn là thủ lĩnh âm thầm giữa hàng tiền vệ CLB, người vẫn truyền năng lượng và tinh thần chiến đấu cho một đội bóng đang tìm lại chính mình.