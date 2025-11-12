Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Casemiro lên tiếng về tương lai ở MU

  • Thứ tư, 12/11/2025 16:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Casemiro hiểu rõ thời gian không đứng về phía mình.

Ở tuổi 33, khi hợp đồng với Manchester United sắp hết hạn, anh vẫn nói bằng giọng điềm tĩnh: “Tiếp tục là điều không thể tránh khỏi”. Một câu nói ngắn, nhưng đủ để thấy khát khao chưa tàn trong tiền vệ người Brazil.

Từ đầu mùa, Casemiro đá chính 9 trận ở Premier League. Anh không còn nhanh như trước, nhưng kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu vẫn giúp Ruben Amorim yên tâm. Dù vậy, việc Casemiro là cầu thủ nhận lương cao nhất đội khiến câu hỏi về tương lai trở nên nhạy cảm. Manchester United có quyền gia hạn một năm, nhưng chưa ai dám khẳng định điều gì.

Trong cuộc phỏng vấn với O Globo, Casemiro nói về bóng đá với sự giản dị hiếm thấy: anh coi đây là cuộc sống của mình, nhưng cũng nghĩ đến gia đình. Cựu sao Real Madrid không mơ xa, chỉ tập trung vào “buổi tập tốt ngày mai và trận đấu hay cuối tuần”. Một tư duy chuyên nghiệp đến tận cùng.

Trong khi đó, HLV Ruben Amorim tỏ ra thực tế với chia sẻ: “Hãy tập trung cho mùa này, rồi tính sau”. Câu trả lời vừa là lời bảo vệ học trò, vừa là thông điệp rõ ràng: Manchester United đang sống trong hiện tại.

Với Casemiro, tương lai có thể mở ra ở bất cứ đâu. Nhưng vào lúc này, anh vẫn là thủ lĩnh âm thầm giữa hàng tiền vệ CLB, người vẫn truyền năng lượng và tinh thần chiến đấu cho một đội bóng đang tìm lại chính mình.

Hà Trang

Casemiro Casemiro Ruben Amorim O Globo Tốt ngày Điềm tĩnh

    Đọc tiếp

    Khi Casemiro roi san, MU roi tu do hinh anh

    Khi Casemiro rời sân, MU rơi tự do

    06:00 9/11/2025 06:00 9/11/2025

    0

    Manchester United rời London với trận hòa 2-2 trước Tottenham tối 8/11, nhưng điều đọng lại không phải là bàn gỡ phút bù giờ của Matthijs de Ligt.

    Ly do Casemiro bi rut ra khoi san hinh anh

    Lý do Casemiro bị rút ra khỏi sân

    22:58 8/11/2025 22:58 8/11/2025

    0

    HLV Ruben Amorim xác nhận Casemiro buộc phải rời sân vì chấn thương trong trận MU hòa Tottenham 2-2 thuộc vòng 11 Premier League tối 8/11.

    Toi hau thu cho Casemiro hinh anh

    Tối hậu thư cho Casemiro

    11 giờ trước 06:59 12/11/2025

    0

    HLV Ruben Amorim được cho là sẵn sàng giữ Casemiro ở lại MU sau mùa này nhưng chỉ khi tiền vệ người Brazil chấp nhận giảm lương.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý