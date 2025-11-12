Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rooney chỉ mặt 3 'bom xịt' khiến MU trả giá đắt

  • Thứ tư, 12/11/2025 06:59 (GMT+7)
Huyền thoại Wayne Rooney chỉ trích chính sách chuyển nhượng kinh hoàng của MU trong quá khứ, qua đó khiến CLB sa sút suốt gần một thập kỷ.

Rooney khẳng định Pogba là sai lầm của MU.

Trong chương trình The Overlap, Rooney khẳng định MU "ném tiền qua cửa sổ" khi lao vào những thương vụ đánh bóng tên tuổi, thay vì xây dựng một đội bóng thực sự có chiều sâu.

"Công tác tuyển dụng trước đây thật khủng khiếp. Họ chỉ mang về những cái tên lớn. Lukaku, Zlatan, Pogba là những cầu thủ giỏi, nhưng MU chỉ quan tâm đến danh tiếng, không phải sự phù hợp. Và họ tiêu tốn những khoản tiền khổng lồ cho điều đó", Rooney bức xúc.

Ba cái tên bị Rooney điểm mặt là Romelu Lukaku (75 triệu bảng), Paul Pogba (89 triệu bảng) và Zlatan Ibrahimovic – bản hợp đồng tự do nhưng được xem là biểu tượng của giai đoạn chạy theo ngôi sao. Tổng cộng, 3 thương vụ khiến MU tiêu tốn tới 164 triệu bảng, chưa kể lương thưởng khổng lồ.

"Gã Shrek" cho rằng chính chuỗi sai lầm trong chuyển nhượng là nguyên nhân khiến MU đánh mất bản sắc sau thời Sir Alex Ferguson: "Phải mất một thời gian dài để đội bóng thực sự vượt qua những sai lầm đó. Suốt 10 năm qua, nhiều cầu thủ của MU bị chỉ trích nặng nề. Nhưng giờ thì có thể thấy một chút niềm tin đang trở lạ".

Dưới thời HLV Ruben Amorim, "Quỷ đỏ" chỉ còn kém top 4 đúng một điểm sau 11 vòng đấu. Với Rooney, đó là tín hiệu tích cực: "Giờ họ có được vài kết quả tốt, và sự tự tin quay lại. Ngay cả HLV cũng bắt đầu tìm thấy nhịp độ. Tôi thấy đội đang dần tiến bộ, các cầu thủ hiểu nhau hơn".

Tuy vậy, cựu tiền đạo vẫn giữ cái nhìn thực tế. Anh cho rằng MU hiện chưa thể mơ đến chức vô địch, nhưng hoàn toàn có thể cạnh tranh suất dự Champions League.

Minh Nghi

