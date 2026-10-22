Tuần sau, người dân khu Mả Lạng, Chợ Gà - Gạo nhận tiền bồi thường GPMB

Khang Điền và VietinBank ký hợp đồng tín dụng gần 13.500 tỷ đồng cho dự án Khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, tạo cơ sở thu xếp nguồn lực chi trả bồi thường cho người dân.

Chiều tối 22/10, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng cho vay Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo, với tổng hạn mức tín dụng gần 13.500 tỷ đồng .

Cơ sở để trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân

Tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao sự chủ động của VietinBank và Khang Điền trong việc phối hợp, thu xếp nguồn lực tài chính để triển khai dự án.

Theo ông Dinh, thành phố dự kiến bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân vào tuần tới. Để thực hiện việc chi trả, thành phố cần có nguồn kinh phí sẵn sàng. Vì vậy, ông bày tỏ vui mừng khi dự án đã có nguồn tín dụng được thu xếp, đồng thời kỳ vọng ngân hàng sớm giải ngân để thành phố nhanh chóng hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo.

Lãnh đạo UBND TP.HCM nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa nhân văn đặc biệt, không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Ông tin tưởng với kinh nghiệm triển khai các dự án nhà ở và chung cư, Khang Điền sẽ thực hiện công trình đúng tiến độ, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân trong khu vực.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Liên Phạm.

Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo, được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19/6, thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT; UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5541/QĐ-UBND ngày 26/8.

Dự án đã khởi công ngày 29/8, hướng đến chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bố trí nơi ở mới cho người dân ngay tại khu vực sinh sống lâu năm.

Khu Mả Lạng (phường Cầu Ông Lãnh) có diện tích khoảng 3,8 ha. Dự án tại đây bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học liên cấp 1-2 và khu nhà ở phục vụ tái định cư với khoảng 1.400 căn hộ nhà ở xã hội cùng 93 căn nhà ở thấp tầng.

Trong khi đó, khu Chợ Gà - Gạo (phường Bến Thành) có diện tích khoảng 4.350 m2, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khoảng 760 căn hộ nhà ở xã hội phục vụ tái định cư.

Vị trí 2 khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo ở phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành, TP.HCM. Đồ họa: Phan Nhật.

Theo dự thảo phương án bồi thường được UBND phường Cầu Ông Lãnh công khai lấy ý kiến người dân hồi tháng 8, đơn giá bồi thường đất ở tại khu Mả Lạng có mức cao nhất dự kiến hơn 484 triệu đồng/m2, áp dụng với đất ở vị trí 1 tiếp giáp đường Nguyễn Trãi.

Mức cao thứ hai là hơn 457 triệu đồng/m2 đối với đất ở vị trí 1, tiếp giáp đường Nguyễn Cư Trinh. Trong khi đó, đất ở vị trí 1 tiếp giáp đường Trần Đình Xu có đơn giá bồi thường hơn 344 triệu đồng/m2. Các mức bồi thường đất ở tại những vị trí khác trong khu Mả Lạng dao động từ 120 triệu đồng đến gần 296 triệu đồng/m2.

Đối với khu Chợ Gà - Gạo, đơn giá quyền sử dụng đất dự kiến dao động khoảng 103-610 triệu đồng/m2.

Các mức giá trên nằm trong dự thảo được công khai lấy ý kiến người dân, không đồng nghĩa với đơn giá bồi thường chính thức áp dụng cho toàn bộ các trường hợp.

"Làm dự án không vì lợi nhuận"

Tại lễ ký kết, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết ngân hàng xác định việc tham gia dự án không đơn thuần là một hoạt động cấp tín dụng thương mại hay cho vay kiếm lãi, mà là cơ hội đồng hành cùng TP.HCM và Khang Điền trong một chương trình chỉnh trang đô thị có ý nghĩa xã hội.

"Phía Khang Điền từng chia sẻ với chúng tôi rằng thực hiện dự án này không vì lợi nhuận. VietinBank cũng vậy. Chúng tôi muốn đồng hành để mang lại không gian sống khang trang, an toàn hơn cho người dân tái định cư tại chỗ", ông Bình nói.

Đại diện Khang Điền và VietinBank ký kết hợp đồng tín dụng gần 13.500 tỷ đồng cho dự án chỉnh trang đô thị Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo tại TP.HCM. Ảnh: Liên Phạm.

Về phía nhà đầu tư, ông Vương Văn Minh, Tổng giám đốc Khang Điền, cho biết sau khi hoàn thành, người dân đã gắn bó qua nhiều thế hệ với khu vực này sẽ có cơ hội trở về sinh sống trong các khu nhà ở được đầu tư đồng bộ, đi kèm những tiện ích như công viên, trường học và công trình công cộng.

Theo ông Minh, dự án không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn hướng đến việc gìn giữ sự gắn kết cộng đồng, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống tại nơi quen thuộc. Đây cũng là mục tiêu gắn phát triển đô thị với công tác chăm lo đời sống và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.