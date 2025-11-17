Tự ý mở rào vượt ngầm tràn, tài xế, xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tài xế mất tích trong điều kiện thời tiết mưa lớn, dòng nước lũ chảy xiết.

Tài xế tự ý vượt ngầm giữa lũ xiết ở Quảng Trị Dù đã có rào chắn cảnh báo ngập sâu, một tài xế xe tải ở Quảng Trị vẫn tự ý vượt qua ngầm tràn A Rông Trên và bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Chiều 17/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một xe tải bị nước lũ cuốn trôi khi cố vượt qua ngầm tràn A Rông Trên.

Khoảng 12h cùng ngày, chiếc xe tải (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) chạy trên quốc lộ 15 theo hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về quốc lộ 9. Khi đến ngầm tràn A Rông Trên, tài xế đã tự ý mở rào chắn và điều khiển phương tiện băng qua dù khu vực đang bị ngập sâu do mưa lớn. Thời điểm đó, lực lượng trực chốt đang nghỉ trưa.

Nước lũ chảy xiết khiến xe vừa đi tới giữa ngầm tràn đã bị nghiêng phần đầu, không thể tiếp tục di chuyển. Tài xế buộc phải trèo lên thùng xe chờ ứng cứu. Tuy nhiên, trước khi lực lượng chức năng tiếp cận, dòng nước mạnh đã xô lật chiếc xe và cuốn trôi về hạ lưu, khiến tài xế mất tích.

"Chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ", ông Hiền nói.

Theo ông, từ tối 16/11 đến sáng 17/11, mưa lớn liên tục khiến ngầm tràn ngập sâu hơn 1 m. Xã đã đặt biển cảnh báo, dựng rào chắn và bố trí lực lượng túc trực.

Dự báo ngày 17-19/11, tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở phía bắc tỉnh phổ biến 70-200 mm, có nơi vượt 220 mm; phía nam từ 120-250 mm, một số khu vực có thể trên 300 mm.

Trước tình hình thời tiết phức tạp, UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương tăng cường canh gác tại những vị trí ngầm, tràn bị ngập và các khu vực có nguy cơ sạt lở; dựng barie, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, các đơn vị phải chuẩn bị sẵn phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm khi cần thiết.