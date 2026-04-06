Từ ngày mai, mua vàng miếng SJC phải đến tận cửa hàng

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa thông báo tạm ngưng tiếp nhận đăng ký mua vàng miếng theo hình thức trực tuyến (online).

Theo đó, từ ngày 6/4, khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng SJC sẽ phải thực hiện giao dịch trực tiếp tại hệ thống 20 cửa hàng của doanh nghiệp trên cả nước.

SJC cho biết việc tạm dừng kênh đăng ký online nhằm phục vụ công tác điều chỉnh, nâng cấp hệ thống, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.

Những ngày qua, SJC cảnh báo người dân về tình trạng xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đó, hàng loạt fanpage giả mạo với các tên gọi như “SJC Hồ Chí Minh”, “SJC Đà Nẵng”… đang sử dụng trái phép tên, hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp nhằm đánh lừa người dùng.

Các trang giả mạo này thường có cách thức hoạt động tương tự nhau, chủ yếu sao chép nhanh nội dung từ các kênh chính thống của SJC để tạo độ tin cậy. Nội dung đăng tải xoay quanh việc giao dịch, đăng ký mua vàng miếng, vàng nhẫn.

Trang chính thức SJC (bên trái) và trang giả mạo SJC. Ảnh: SJC.

Đáng chú ý, nhiều trang còn chạy quảng cáo để tăng lượng tương tác như lượt thích, chia sẻ, bình luận, thậm chí có tích xanh nhằm tạo dựng niềm tin giả. Tuy nhiên, phần lớn các tương tác này có thể là ảo hoặc được “seeding” có chủ đích.

Những đối tượng lừa đảo thường sử dụng các chiêu thức như nhận đặt lịch hẹn mua vàng, lên đơn hàng, hứa hẹn giao hàng tận nơi, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán hoặc đặt cọc trước.

Trước tình trạng này, SJC khẳng định rõ doanh nghiệp không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào qua không gian mạng. Website tructuyen.sjc.com.vn chỉ hỗ trợ đặt phiếu hẹn giao dịch mua vàng miếng SJC, khách hàng vẫn phải đến trực tiếp cửa hàng để hoàn tất giao dịch. SJC cũng không nhận đặt cọc giữ hàng dưới bất kỳ hình thức nào, không yêu cầu thanh toán trước và toàn bộ giao dịch chỉ được thực hiện tại các cơ sở chính thức được công bố.

Doanh nghiệp cũng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản hoặc giao dịch với các fanpage, website mạo danh; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các nguồn không chính thống; đồng thời cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch.