Từ ngày 1/7, có được đi xe máy xăng ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) không?

Từ ngày 1/7, 11 tuyến phố ở khu vực lõi của phường Hoàn Kiếm dự kiến triển khai thí điểm cấm xe máy xăng theo khung giờ.

Theo dự thảo gần nhất về vùng phát thải thấp (LEZ) trong TP. Hà Nội, 11 tuyến phố tại vùng lõi của phường Hoàn Kiếm dự kiến được thí điểm triển khai cấm xe máy xăng ở giai đoạn một, từ 1/7.

Các tuyến phố này gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Ngoài ra, khu vực vùng đệm áp dụng trong giai đoạn đầu tiên gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố cổ.

Phần lõi của phường Hoàn Kiếm với 11 tuyến phố là nơi đầu tiên dự kiến triển khai hạn chế xe máy xăng từ ngày 1/7. Ảnh: Google Maps.

Khi đó, xe máy, môtô cá nhân dùng nguyên liệu hóa thạch sẽ bị hạn chế lưu thông ở các tuyến phố trong từ 18h đến 24h vào mỗi thứ 6, từ 6h đến 24h vào thứ 7 và chủ nhật. Các khung thời gian khác, xe máy xăng cá nhân có thể lưu thông bình thường.

Bên cạnh đó, các xe 2 bánh, môtô xăng hoạt động trên nền tảng ứng dụng vận tải bị hạn chế lưu thông trong vùng phát thải thấp không quy định khung giờ. Điều này đồng nghĩa xe xăng chạy xe ôm công nghệ, giao hàng sẽ bị cấm hoạt động trong khu vực 9 phường trung tâm TP Hà Nội từ đầu tháng 7/2026.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/1/2027 đến ngày 31/12/2027, Hà Nội dự kiến mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 từ tháng 1/2028 đến tháng 12/2029, vùng phát thải thấp sẽ được mở rộng, triển khai ở toàn bộ khu vực vành đai 1.

Trước đó theo Nghị quyết về vùng phát thải thấp và chỉ thị của Chính phủ, Hà nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại 9 phường thuộc vành đai một gồm Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.