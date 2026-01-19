Từ ngày 1/7, ai phải kiểm dịch y tế tại cửa khẩu?

Theo quy định của Luật Phòng bệnh 2025, từ 1/7, một số đối tượng khi tiến hành nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam sẽ phải thực hiện kiểm dịch y tế.

Quốc hội ban hành Luật Phòng bệnh 2025 có hiệu lực chính thức từ 1/7/2026, trong đó quy định cụ thể về đối tượng phải kiểm dịch y tế.

Tại luật này quy định, kiểm dịch y tế là việc thực hiện các biện pháp y tế để phát hiện, ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền của bệnh truyền nhiễm qua cửa khẩu.

Về đối tượng kiểm dịch y tế được thực hiện tại cửa khẩu gồm:

- Người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam;

- Phương tiện vận chuyển nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh Việt Nam;

- Hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh Việt Nam;

- Thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu bệnh phẩm, mô, bộ phận cơ thể người vận chuyển qua biên giới Việt Nam.

Nội dung kiểm dịch y tế bao gồm: Thu thập thông tin đối với đối tượng phải kiểm dịch y tế và tình hình dịch bệnh trên thế giới; Khai báo y tế; Quan sát y tế bao gồm trực tiếp và gián tiếp;

Đối với việc kiểm tra y tế bao gồm kiểm tra giấy tờ hoặc thông tin liên quan đến y tế và kiểm tra thực tế. Kiểm tra thực tế được tiến hành trong trường hợp đối tượng phải kiểm dịch y tế xuất phát hoặc đi qua quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận có trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B phải được cách ly y tế; đối tượng phải kiểm dịch y tế bị mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh hoặc mang hoặc có dấu hiệu mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B phải được cách ly y tế;

Trường hợp phát hiện đối tượng phải kiểm dịch y tế bị mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh hoặc mang hoặc có dấu hiệu mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B phải được cách ly y tế để áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu.

Trường hợp nhận được khai báo của chủ phương tiện vận chuyển hoặc có bằng chứng rõ ràng cho thấy đối tượng phải xử lý y tế quy định tại điểm này thì phải được cách ly ngay để áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cửa khẩu.

Cũng tại Luật Phòng bệnh 2025 đã quy định các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm bao gồm:

- Giám sát bệnh truyền nhiễm thực hiện theo quy định; Khai báo thông tin về bệnh truyền nhiễm thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; Đánh giá nguy cơ, cảnh báo dịch bệnh; điều tra, xử lý ổ dịch, dịch bệnh và báo cáo, thông tin dịch bệnh;

- Khoanh vùng, kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh giữa khu vực có dịch bệnh và khu vực không có dịch bệnh theo quy định của Chính phủ;

- Cách ly y tế; Kiểm dịch y tế; Sử dụng vắc xin, sinh phẩm trong phòng bệnh; Bảo đảm an toàn sinh học, an ninh sinh học trong xét nghiệm;

- Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; vệ sinh khử khuẩn trong vùng có dịch và các biện pháp bảo vệ cá nhân;

- Các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định phù hợp với tình hình thực tế.