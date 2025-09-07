Tự Long cứu concert Anh trai vượt ngàn chông gai lê thê đến rạng sáng

Concert Chông gai Day 7 được đầu tư hoành tráng, âm nhạc vẫn duy trì được sự ấn tượng. Song, những trục trặc kỹ thuật ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng đêm diễn.

Hơn một năm kể từ thời điểm show truyền hình kết thúc, Anh trai vượt ngàn chông gai, bằng cách nào đó, vẫn có thể duy trì sức hút khi hoàn toàn hết sạch vé ở các concert thứ 7 và 8.

Song theo thông tin từ BTC, hai đêm diễn tại TP.HCM chắc chắn sẽ là lời chia tay của các anh tài với khán giả. Cũng vì thế, sự kiện lần này được đầu tư tương đối chỉn chu, với quy mô có thể xem là lớn nhất trong các chương trình của NSX Chông gai.

Bên cạnh những hit đã trở thành thương hiệu, concert thứ 7 cũng có nhiều thay đổi về nội dung, nhằm mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Trái ngược với dự đoán sẽ có mưa, thời tiết khá thuận lợi, tạo không khí dễ chịu cho buổi diễn. Tuy nhiên, chất lượng chương trình vẫn bị ảnh hưởng phần nào bởi những sự cố kỹ thuật đáng tiếc.

Nội dung nhiều thay đổi, đầu tư hoành tráng

Concert thứ 7 của Anh trai vượt ngàn chông gai có nhiều điểm khác biệt so với các đêm trước. Mở màn vẫn là phần trình diễn lửa và ánh sáng mãn nhãn vốn đã là thương hiệu của chương trình, nhưng lần này còn lồng ghép thêm câu chuyện Sự tích của Lửa và Hỏa Ca. Ngay sau đó, liên khúc Hỏa Ca - Superstar - Bay với chất nhạc điện tử, âm thanh mạnh cùng những đoạn drop dồn dập đã khuấy động bầu không khí, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ.

Nội dung khác biệt lớn nhất của Day 7 so với các concert trước là lần đầu tiên các anh tài tái hiện những màn tranh đấu ngay trên sân khấu. Trong phần này, bốn nhà trình diễn loạt tiết mục mới, từ bản phối Ông xã em number one theo phong cách miền Tây, tạo không khí sôi nổi của nhà Cá Lớn; Nhà Chín Mùi giới thiệu ca khúc mới Blockdown; còn Liên khúc nhạc thiếu nhi mừng Trung thu của Nhà Mứt Gừng cũng đem lại sắc màu mới lạ. Tuy nhiên, việc đưa phần tranh đấu lên sân khấu khiến chương trình kéo dài do xen kẽ nhiều màn kêu gọi bình chọn.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai Day 7 có nhiều thay đổi về nội dung.

Bên cạnh đó, sự hoành tráng về sân khấu và hệ thống ánh sáng, vốn là điểm nhận diện của Anh trai vượt ngàn chông gai, nay còn được nâng tầm ở Day 7. Màn hình vòng cung hiếm thấy trong các concert tại Việt Nam kết hợp cùng dàn đèn khổng lồ mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng hơn hẳn.

Set diễn âm nhạc văn hóa đương đại là một phần không thể thiếu của concert. Dù vẫn là bốn tiết mục đại diện cho bốn vùng miền quen thuộc, nhưng lần này được mashup cùng những ca khúc mới: đơn cử như Dạ cổ hoài lang trình diễn cùng Đất phương Nam, Tình ca Tây Bắc cất lên bên cạnh những giai điệu của Chiếc khăn Piêu.

Các tiết mục về văn hóa cũng là set diễn được dàn dựng công phu nhất đêm concert, từ chiếc nón lá khổng lồ, dàn nhã nhạc cung đình trong phần về Huế, cho đến dải lụa đỏ khổng lồ - biểu tượng của dân ca quan họ - cũng thành công tạo nên không khí mềm mại, trữ tình cho các tiết mục về Bắc Bộ. Sự xuất hiện kết màn của Gia đình Haha cũng khiến khán giả thích thú.

Loạt hit từng xuất hiện ở các đêm trước tiếp tục được trình diễn. Vợ người ta được khoác lên màu sắc sôi động, mang không khí tiệc tùng náo nhiệt. Trái ngược, sự lãng mạn trải dài qua những ca khúc Những kẻ mộng mơ, Chợt nghe bước em về, Trái đất ôm mặt trời, Đường xa ước mơ. Dù đã được trình diễn nhiều lần, các tiết mục vẫn giữ được sức hút nhờ chất lượng âm nhạc ổn định và phần dàn dựng chỉn chu.

Nhìn chung, dưới bàn tay của SlimV, âm nhạc của Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn giữ được chất lượng tốt. Các set phối khí thể hiện sự phức tạp, kỳ công trong sản xuất; việc ghép nối nhiều tác phẩm cũng cho thấy sự mượt mà và có điểm nhấn đáng nhớ.

Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều đoạn drop phục vụ trình diễn sân khấu khiến âm nhạc đôi khi tạo cảm giác đơn điệu, dễ đoán. Bên cạnh đó, do có nhiều anh tài vốn không hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, concert cũng lạm dụng khá nhiều playback (hát đè).

Sân khấu được đầu tư hơn.

Sự cố khiến đêm diễn kéo dài đến rạng sáng

Không như các đêm diễn “mưa gió” gần đây, thời tiết tại đêm thứ 7 khá thuận lợi cho trình diễn ngoài trời. NSX cũng cho thấy quyết tâm lớn trong việc tạo nên một sân khấu để đời, đáng nhớ. Tuy nhiên, những sự cố kỹ thuật cùng việc kiểm soát thời lượng chưa tốt đã ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của khán giả, khiến đêm diễn chưa thật sự trọn vẹn.

Âm thanh của đêm diễn thứ 7 gặp nhiều vấn đề, thậm chí có thể xem là nhiều trục trặc nhất trong các concert Chông gai trước đây. Từ những hạn chế nhỏ như tắt mic một số anh tài, âm thanh bị rè, cho đến sự cố nghiêm trọng hơn là tắt hoàn toàn nhạc.

Hai tiết mục để lại sự đáng tiếc là Liên khúc mừng Trung thu của Nhà Mứt Gừng và bản hit Trống cơm. Trước đó, phần dàn dựng nhằm đẩy cao trào cho tiếng đàn bầu của Soobin vốn là một trong những điểm đặc biệt nhất concert, nhưng sự cố âm thanh đã khiến màn trình diễn không trọn vẹn. Ngoài ra, cũng có không ít thời điểm màn hình LED bị tắt.

Thời lượng chương trình cũng không được kiểm soát tốt. Trước đó, các concert của Chông gai vốn đã tương đối dài, thường kéo đến hơn 5 tiếng và kết thúc vào lúc nửa đêm. Riêng concert Day 7, do liên tục có các màn giao lưu cũng như phần thi đấu mới nên thời lượng càng kéo dài hơn. Phần cuối chương trình diễn ra lúc 1h sáng, khi nhiều khán giả đã thấm mệt và không còn giữ được năng lượng như ban đầu.

Nhiều sự cố âm thanh diễn ra tại chương trình.

Song thực chất, những sự cố trên tuy khiến các màn trình diễn chưa trọn vẹn, nhưng cảm xúc của khán giả nhìn chung không bị ảnh hưởng nhiều. Chính khả năng xử lý sân khấu của các nghệ sĩ cùng sự nhiệt tình từ khán giả đã phần nào cứu vãn, tạo cảm xúc cho đêm diễn. Đáng chú ý, khoảnh khắc NSND Tự Long liên tục đánh trống cái để chờ khắc phục âm thanh trở thành hình ảnh xúc động, đáng nhớ.

Tuy nhiên, với concert cuối cùng vào tối 7/9, BTC vẫn cần khắc phục các sự cố kỹ thuật để mang đến cho khán giả một màn chia tay trọn vẹn.