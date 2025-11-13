Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Từ lời vạ miệng của Bằng Kiều

  Thứ năm, 13/11/2025 08:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phát ngôn của Bằng Kiều về G-Dragon gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội, đồng thời mở ra câu chuyện về sự khác biệt giữa các nghệ sĩ, nền giải trí và cách nhìn nhận giá trị riêng của từng cá nhân.

Lung lay hình ảnh

Bằng Kiều tự khiến bản thân nhận nhiều chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội vì lỡ nhận xét bị cho là “kém duyên” về G-Dragon - ca sĩ vừa mở thành công 2 đêm concert ở Việt Nam.

Trong bức hình đăng lên trang cá nhân hôm 10/11 cùng Quốc Thiên, Trung Quân Idol, ca sĩ Trái tim bên lề chạnh lòng khi thấy nhiều đồng nghiệp đi xem concert G-Dragon và thắc mắc không biết ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn, có nghệ sĩ nước bạn nào ủng hộ không. "Nghĩ hơi chạnh lòng, có thể tôi hơi chủ quan nhưng nếu riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh cũng 'chấp' bạn kia một mắt", ca sĩ nói.

Bang Kieu anh 1

Bằng Kiều xin lỗi sau phát ngôn bị chê là "kém duyên" liên quan đến G-Dragon.

Giữa lúc G-Dragon vừa khép lại đêm nhạc với gần 100.000 khán giả và thị trường concert sôi động trở lại nhờ sự hiện diện của nghệ sĩ nước ngoài, phát ngôn so bì của Bằng Kiều với nam thần tượng đã khiến fan G-Dragon và cộng đồng Kpop bức xúc.

Ngay cả Quốc Thiên - ca sĩ có mặt trong tấm hình bị Bằng Kiều kéo vào câu chuyện - cũng là người vừa cầm lightstick, vừa chạy đến cổng concert G-Dragon để kịp giờ check-in. Nhiều nghệ sĩ khác như Tùng Dương, Tăng Phúc, Phương Ly, Diệu Nhi, Quốc Anh, Dương Hoàng Yến… có mặt để ủng hộ trưởng nhóm Big Bang. Soobin là người đến concert đêm 1 để học hỏi thêm về nam thần tượng. Anh nói muốn tham khảo về cách tổ chức, trình diễn của nghệ sĩ đến từ nền giải trí phát triển như Hàn Quốc.

Bang Kieu anh 2

G-Dragon - trưởng nhóm Big Bang.

Không lâu để Bằng Kiều nhận ra lời nói của mình đã gây ảnh hưởng thế nào. Anh lên tiếng xin lỗi, gỡ bài đăng và cho biết chia sẻ đó chỉ là lời nói đùa, không có ý công kích, so sánh với bất kỳ ai.

Phút chạnh lòng của Bằng Kiều mang đến phiền phức cho cá nhân anh. Nhiều người “đào” lại những lần anh phát ngôn gây tranh luận trên mạng xã hội. Sự thiện cảm xây dựng được từ show Anh trai vượt ngàn chông gai cũng đang bị lung lay. Trên Threads, một bộ phận khán giả yêu quý các “anh tài” đã nói không còn mặn mà ủng hộ Bằng Kiều.

Tôn trọng sự khác biệt

Mỗi cá thể, mỗi thế hệ đều có điểm mạnh riêng. Sự chạnh lòng của Bằng Kiều được nhiều người cho rằng không đúng lúc, đúng chỗ. Chỉ riêng việc đặt Bằng Kiều hay Quốc Thiên, Trung Quân để so sánh với G-Dragon đã quá khập khiễng vì sự khác biệt ở hai nền văn hóa, dòng nhạc, thế hệ, đối tượng khán giả, cách họ vận hành trong nền giải trí… Có ai đảm bảo rằng Bằng Kiều sẽ làm tốt được như G-Dragon nếu đi theo phong cách của nam thần tượng và ngược lại.

Bang Kieu anh 3Bang Kieu anh 4

Bằng Kiều và G-Dragon.

Khán giả chỉ ra rằng thực tế những người dẫn đầu trong showbiz thường là những nghệ sĩ giải trí (Perfomer) chứ không phải ca sĩ (Vocalist). Nghệ sĩ giải trí hút lượng fan lớn không chỉ riêng giọng hát mà còn nhiều yếu tố tác động.

Taylor Swift, Beyoncé, Britney Spears hay Rihanna đều là minh chứng họ không chỉ hát mà còn kể chuyện, xây dựng thương hiệu, định hình thời trang và truyền cảm hứng văn hóa.

Những nghệ sĩ dẫn đầu làn sóng Hallyu (Hàn lưu) lúc này vẫn là những nhóm nhạc đình đám như BTS, BlackPink… chứ không phải là bất cứ gương mặt nào nổi bật về giọng hát.

Blogger người Mỹ Alexandra Baackes kể kỷ niệm xem concert của “Công chúa nhạc Pop” Britney Spears ở Las Vegas là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong 26 năm cuộc đời, dù có nhiều lời bàn tán về việc nữ ca sĩ hát nhép.

Cô nói đó là trải nghiệm trọn vẹn và xúc động. Đám đông như vỡ òa khi sân khấu sáng đèn. Không chỉ vì âm nhạc, mà vì họ được chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.

Bang Kieu anh 5

“Công chúa nhạc Pop” Britney Spears.

“Mỗi giai điệu của Baby one more time hay Toxic vang lên đều khiến khán giả hát theo, nhún nhảy và như sống lại cả một thời thanh xuân. Sân khấu được dàn dựng công phu, ánh sáng, trang phục và vũ đạo đều mang đúng tinh thần mà Britney từng làm cả thế giới say mê”, blogger nhớ lại.

Theo cô và nhiều fan khác, có thể giọng hát của thần tượng không hoàn hảo, nhưng năng lượng và cảm xúc thật mà họ mang lại khiến mọi hoài nghi tan biến.

Về vấn đề giọng hát, việc so sánh giữa một ca sĩ chuyên hát kỹ thuật với một rapper hay nhà sản xuất âm nhạc chẳng khác nào so khả năng leo cây của mèo với cá. Mỗi người có thế mạnh riêng, không thể đánh giá bằng cùng một tiêu chí.

Nhiều người vẫn nghĩ hát hay là phải gằn giọng, ngân nốt cao, khoe kỹ thuật. Nhưng với nhiều khán giả, một bài hát hay là bài khiến họ muốn nghe đi nghe lại. Ở nhiều quốc gia, những nghệ sĩ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất thường là người biết tự sáng tác, tự định hình âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, đồng thời chạm được tới thị hiếu số đông.

Bang Kieu anh 6

G-Dragon là một trong biểu tượng khi nhắc đến Kpop.

G-Dragon xuất thân là rapper, nhạc sĩ, từng được xếp vào top 10 nhà soạn nhạc hàng đầu Hàn Quốc, biểu tượng thời trang cùng vô vàn những giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Sự khổ luyện của các thần tượng Kpop thường khắt khe và toàn diện. Ngoài giọng hát, họ còn được đào tạo về kỹ năng biểu diễn, vũ đạo, sáng tác, hòa âm phối khí và cả tư duy sản xuất. Chính hệ thống đào tạo bài bản đó đã góp phần tạo nên làn sóng Hallyu lan tỏa khắp châu Á và vươn ra cả Âu - Mỹ.

Bức tranh âm nhạc của nhiều nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, vẫn còn khoảng cách khá xa so với các thị trường phát triển như Âu - Mỹ hay Hàn Quốc. Sự khác biệt không chỉ nằm ở trình độ nghệ sĩ mà còn ở cả hệ sinh thái âm nhạc, từ đào tạo, sản xuất, đầu tư, cho tới chiến lược quảng bá.

Một hiện tượng hay ngôi sao trở nên nổi tiếng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng tài năng cá nhân. Đó là kết quả của một quá trình dài, mang tính tổng thể của cả một nền âm nhạc quốc gia.

Gia Lạc/Tiền Phong

