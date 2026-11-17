Sở hữu 28 công ty thành viên với hơn 15.000 nhân viên tại Việt Nam, Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã ghi nhận doanh thu gần 49.000 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Siam Cement (SCG) của Thái Lan vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với doanh thu bán hàng hợp nhất đạt 382,236 tỷ baht (khoảng 11,3 tỷ USD ), tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trong kỳ của tập đoàn đạt 20,143 tỷ baht ( 600 triệu USD ), tăng 13%. Trong khi đó, EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao, lãi vay) điều chỉnh theo dòng tiền đạt 57,357 tỷ baht ( 1,7 tỷ USD ), tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo SCG, kết quả trên đạt được trong bối cảnh tập đoàn tiếp tục tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, cải thiện hiệu quả vận hành và củng cố năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ robot trong sản xuất, đồng thời tăng tỷ trọng sử dụng năng lượng sạch nhằm ứng phó với biến động giá năng lượng toàn cầu.

SCG là chủ đầu tư Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn với tổng vốn ban đầu khoảng 5 tỷ USD tại Việt Nam. Ảnh: SCG.

Tại Việt Nam, SCG ghi nhận doanh thu 48.996 tỷ đồng trong 9 tháng năm nay, tăng 10% so với cùng kỳ tính theo đồng nội tệ. Đây là một trong những thị trường quan trọng trong mạng lưới sản xuất của tập đoàn tại ASEAN.

SCG bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992. Hiện doanh nghiệp có 28 công ty thành viên với hơn 15.000 nhân viên, hoạt động trong các lĩnh vực hóa dầu, bao bì, vật liệu xây dựng, giải pháp không gian sống và logistics.

Một trong những dự án đáng chú ý của tập đoàn tại Việt Nam là Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) với tổng vốn đầu tư 5 tỷ USD . SCG đang đẩy nhanh dự án nâng cấp nguồn nguyên liệu ethane tại tổ hợp này nhằm tăng tính linh hoạt trong sử dụng nguyên liệu đầu vào. Dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2027, sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng giúp SCG giảm chi phí hơn 250 triệu USD mỗi năm.

Ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, SCG Decor ghi nhận doanh số gạch porcelain tráng men tăng hơn 32% trong quý III. Doanh nghiệp mở rộng công suất sản xuất tại Việt Nam để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Dự án mở rộng nhà máy Đại Lộc với quy mô khoảng 6 triệu m2 dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Ở lĩnh vực bao bì, SCG Packaging (SCGP) tập trung cải thiện hiệu quả vận hành và củng cố mạng lưới sản xuất trong khu vực. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời phát triển các sản phẩm giấy phục vụ sản xuất tấm thạch cao và bao bì carton.

9 tháng đầu năm, mảng bao bì của SCG ghi nhận EBITDA điều chỉnh theo dòng tiền đạt 15,725 tỷ baht ( 460 triệu USD ), tăng 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trong kỳ đạt 5,896 tỷ baht ( 170 triệu USD ), tăng 106%.

Trong khi đó, PRIME Group tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang Mỹ, Malaysia và Philippines, nhờ lợi thế cạnh tranh về chất lượng và chi phí sản xuất.

Tại Thái Lan, SCG cũng đang triển khai kế hoạch hợp nhất hoạt động kinh doanh olefin và polyolefin của công ty thành viên SCG Chemicals (SCGC) với PTT Global Chemical (GC). Liên doanh dự kiến được thành lập trong nửa cuối năm 2027.

Thương vụ được kỳ vọng tạo ra khoản cộng hưởng bổ sung khoảng 150- 200 triệu USD mỗi năm, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hóa dầu Thái Lan. Hai doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa liên doanh trở thành một trong 10 nhà sản xuất polyolefin lớn nhất thế giới.