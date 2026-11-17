VinAlpha đang tuyển nhiều vị trí lái xe, vận hành máy công trình tại các dự án trên cả nước, với thu nhập cao nhất được công bố lên tới 40 triệu đồng/tháng.

VinAlpha đang tuyển dụng 15.000 lái xe, lái máy, phục vụ loạt dự án tại nhiều tỉnh, thành. Ảnh: Đinh Hà.

CTCP Đầu tư và Thi công hạ tầng VinAlpha, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup, đang liên tục đăng thông tin tuyển dụng lái xe và nhân sự vận hành máy công trình tại nhiều địa phương trên cả nước.

Hoạt động này nằm trong chiến dịch tuyển dụng 15.000 lái xe, lái máy được VinAlpha công bố hồi đầu tháng 10, nhằm bổ sung nhân sự cho hơn 20 dự án thuộc các lĩnh vực nhà ở, hạ tầng giao thông, năng lượng và công nghiệp.

Theo các thông báo tuyển dụng từ tháng 10 đến tháng 11, VinAlpha có nhu cầu nhân sự ở nhiều nhóm phương tiện, từ xe tải, xe ben đến máy móc chuyên dụng phục vụ thi công công trình. Các vị trí được tuyển gồm tài xế xe ben 4 chân, xe ben lệch, xe cẩu thùng, xe nâng và nhân sự vận hành máy xúc đào, máy ủi, máy lu, máy san, máy cẩu.

Mức thu nhập được doanh nghiệp công bố dao động 16-40 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và địa bàn làm việc. Trong đó, lái máy lu có thu nhập khoảng 16-20 triệu đồng/tháng, lái xe ben 4 chân nhận 18-22 triệu đồng, lái máy ủi và máy xúc khoảng 21-28 triệu đồng. Với vị trí lái xe ben lệch, mức thu nhập được đưa ra là 22-30 triệu đồng/tháng.

Mức cao nhất 30-40 triệu đồng/tháng được áp dụng tại dự án Vũng Áng (Hà Tĩnh), đối với các vị trí lái máy cẩu, máy xúc đào, xe ben, xe cẩu thùng và xe nâng.

Ngoài tiền lương, các thông báo tuyển dụng của VinAlpha đề cập chính sách bố trí nơi ở và bữa ăn tại công trường, cùng chương trình đào tạo, hỗ trợ thi lái đối với ứng viên chưa đạt yêu cầu đầu vào. Doanh nghiệp cũng công bố chế độ bảo hiểm bắt buộc và các quyền lợi khác đối với người lao động ký hợp đồng chính thức.

Doanh nghiệp cũng triển khai chương trình giới thiệu ứng viên với mức thưởng 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp được tuyển dụng thành công, không giới hạn số lượng người được giới thiệu.

Việc tuyển dụng số lượng lớn lái xe và nhân sự vận hành máy công trình diễn ra trong bối cảnh Vingroup đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước. Đây là nhóm lao động trực tiếp phục vụ các công đoạn san lấp, vận chuyển vật liệu, thi công nền móng và hạ tầng kỹ thuật, có nhu cầu nhân lực gắn với tiến độ triển khai từng dự án.

VinAlpha được thành lập ngày 26/11/2025, hoạt động trong lĩnh vực thi công san lấp, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, tham gia triển khai các dự án thuộc hệ sinh thái Vingroup tại nhiều địa phương.