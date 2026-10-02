Sở hữu hơn 120.000 lao động cơ hữu, VinCons vẫn đang tuyển thêm số lượng lớn

VinCons đang tuyển thêm lao động cho hàng loạt công trường trên cả nước, trong bối cảnh lực lượng công nhân cơ hữu của nhà thầu này đã lên hơn 120.000 người.

CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng VinCons - nhà thầu xây dựng thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup - đang tiếp tục tuyển dụng công nhân xây dựng trên toàn quốc, trong đó có cả lao động phổ thông chưa có kinh nghiệm.

Nhu cầu tuyển dụng hiện trải rộng từ Bắc vào Nam. Tại miền Bắc, VinCons cần nhân sự cho các dự án ở Thường Tín, Đông Anh, Giảng Võ, Gia Lâm, Hưng Yên, Ba Vì, Lai Châu và Điện Biên. Ở miền Trung, doanh nghiệp tuyển người cho các dự án điện gió tại Kỳ Anh và Vũng Áng (Hà Tĩnh). Tại phía Nam, nhu cầu tập trung ở Cần Giờ, Hóc Môn và Hậu Nghĩa.

Với lao động phổ thông, VinCons cho biết không bắt buộc kinh nghiệm và người chưa biết nghề có thể được đào tạo. Mức thu nhập được công bố dao động 14-33 triệu đồng/tháng đối với thợ, trong khi tổ trưởng có thể nhận 35-48 triệu đồng/tháng.

Ngoài tiền lương, người lao động được hỗ trợ ăn ở tại dự án, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 24 giờ. Lương được trả 2 lần mỗi tháng.

Đây không phải lần đầu VinCons mở chiến dịch tuyển dụng với quy mô lớn. Cuối năm 2025, doanh nghiệp từng đặt mục tiêu tuyển 100.000 công nhân xây dựng trên toàn quốc.

Sau chưa đầy một năm, quy mô nhân sự của VinCons đã vượt xa mục tiêu này. Theo thông tin từ doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng này hiện có hơn 130.000 nhân sự, trong đó khoảng 120.000 là công nhân và toàn bộ lực lượng này là lao động cơ hữu. Công ty đang hướng tới mốc 200.000 công nhân.

Đáng chú ý, hơn 95% nhân sự tuyển mới trước đó chưa từng làm nghề xây dựng, phần lớn đến từ khu vực nông thôn và miền núi. Thay vì tập trung thu hút công nhân đã có tay nghề, VinCons tuyển người và đào tạo từ đầu theo tiêu chuẩn riêng.

"Đại" lực lượng cho các "đại" công trường

Việc VinCons liên tục mở rộng nhân sự diễn ra trong bối cảnh Vingroup đang triển khai đồng thời nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước.

Danh mục công trình có các đại đô thị tại Hưng Yên, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh, Vinhomes Green Paradise và Vinhomes Saigon Park tại TP.HCM, Vinhomes Hải Vân Bay tại Đà Nẵng, Vinhomes Global Gate tại Hà Nội, Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội...

Nhiều dự án có quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn ha và được triển khai trong nhiều năm, tạo nhu cầu lớn về lực lượng thi công.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, gần 9.000 công nhân đang làm việc cùng hơn 2.000 phương tiện và máy móc để duy trì công trường 24/7. Dự án tại Quảng Ninh có quy mô khoảng 6.200 ha, tổng mức đầu tư hơn 450.000 tỷ đồng .

Lực lượng công nhân tại đây nằm trong đội ngũ do VinCons trực tiếp tổ chức cho các dự án của Vingroup. Việc duy trì nhiều ca thi công liên tục cho thấy quy mô nhân lực cần thiết tại các đại công trường này rất lớn.

VinCons được đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 2/2018, nhưng bước ngoặt đến từ năm 2022 khi doanh nghiệp được định hướng trở thành tổng thầu các dự án do Vingroup đầu tư.

Trong 8 tháng cuối năm 2022, VinCons ghi nhận sản lượng khoảng 5.000 tỷ đồng và hoàn thành, bàn giao 3.258 căn biệt thự thấp tầng. Con số này tăng lên gần 11.000 tỷ đồng năm 2023 và hơn 13.000 tỷ đồng năm 2024.

Giữa năm 2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng . Đến năm 2025, tổng sản lượng thi công vượt 25.000 tỷ đồng , gần gấp đôi năm trước. Cùng thời gian này, VinCons chuyển dần từ việc sử dụng chủ yếu lao động thuê ngoài sang xây dựng lực lượng công nhân cơ hữu quy mô lớn.

Giai đoạn 2025-2030, VinCons đặt mục tiêu trở thành tổng thầu xây dựng quy mô lớn tại Việt Nam và từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường khu vực.