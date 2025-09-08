Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tự chế pháo nổ, cặp vợ chồng ở Bắc Ninh tử vong tại chỗ

  • Thứ hai, 8/9/2025 11:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ nổ lớn khiến vợ chồng anh L. tử vong tại chỗ, nguyên nhân ban đầu được xác định do họ tự quấn pháo nổ trong phòng trọ.

Khoảng 2h50 ngày 8/9, Công an phường Nếnh nhận được tin báo của người dân về vụ nổ lớn xảy ra tại phòng trọ số 55, tầng 4, nhà trọ Tuấn Hanh, thuộc tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Vo chong tu vong phao anh 1

Hiện trường vụ nổ khiến cặp vợ chồng tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Nếnh khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp chữa cháy, bảo vệ hiện trường và báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh.

Qua xác minh, danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là anh H.M.L (SN 2000) và vợ là chị L.T.B.D (SN 2004), cùng trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh. Cặp vợ chồng này thuê trọ tại nhà trọ Tuấn Hanh từ năm 2020 và đã đăng ký tạm trú theo quy định.

Theo kết quả điều tra bước đầu, nguyên nhân vụ nổ do vợ chồng anh L. tự chế pháo trong phòng trọ, dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng.

Vo chong tu vong phao anh 2

Xác pháo tại hiện trường vụ nổ.

Công an phường Nếnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ gồm PC01, PC07, PC09 Công an tỉnh Bắc Ninh và Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.

Được biết, nhà trọ Tuấn Hanh có 4 tầng, 64 phòng trọ, hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh. Nơi xảy ra vụ nổ là phòng trọ ở tầng 4.

Người phụ nữ tử vong tại nhà trọ ở TP.HCM

Người dân sống gần khu trọ phát hiện mùi hôi lạ nên đến kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bà P. đã tử vong trong tình trạng treo cổ.

44:2643 hôm qua

Sập cần cẩu tại dự án Vành đai 3 TP.HCM, một công nhân tử vong

Trong lúc thi công gói thầu XL5 dự án Vành đai 3 TP.HCM, một cần cẩu bất ngờ đứt cáp, rơi xuống công trường khiến một công nhân tử vong, một người bị thương.

06:25 4/9/2025

Tai nạn thương tâm khiến người bán bánh mì tử vong ở TP.HCM

Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường, do không chú ý đã tông thẳng vào đuôi ôtô tải đang dừng. Vụ tai nạn khiến người này tử vong tại chỗ.

18:58 3/9/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vtcnews.vn/tu-che-phao-no-cap-vo-chong-o-bac-ninh-tu-vong-tai-cho-ar964208.html

Văn Chương/VTC News

Vợ chồng tử vong pháo Bắc Ninh Tự chế pháo nổ Tử vong pháo nổ Pháo nổ Bắc Ninh Phường Nếch Bắc Ninh Vợ chồng tử vong

  • Bắc Ninh

    Bắc Ninh
    • Diện tích: 822,7 km²
    • Dân số: 1.2 triệu (2016)
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 222
    • Biển số xe: 99

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý